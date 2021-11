Fußball: Ex-Profi Felix Kroos spielt jetzt für Bezirksligist FSV Fortuna Pankow 46

Ex-Profi Felix Kroos hat nach seinem Karriereende ein Comeback in der Bezirksliga angekündigt. Der Bruder von Weltmeister Toni Kroos spielt ab Frühjahr 2022 beim FSV Fortuna Pankow 46 aus der Bezirksliga Berlin, Staffel 3.

"Die Jungs der Fortuna haben in unserem kleinen Wettbewerb wirklich Großartiges geleistet. So hat sich in meiner Karriere noch kein Verein um mich bemüht", sagte Kroos. Zustande kam das Comeback durch die "Felix Kroos Vereins-Challenge", bei der sich 18 Vereine um den Ex-Union-Spieler bewarben.

Auslöser des Projekts war, dass Rio-Weltmeister Toni im gemeinsamen Podcast "Einfach mal Luppen" gestichelt hatte, dass sich Felix' Körper in Richtung "Sofafigur" entwickeln würde. Daraufhin riefen die Brüder das Projekt ins Leben, um vor allem auf die Bedeutung des Sports jenseits des Profi-Geschäfts hinzuweisen.

Im Rahmen des Podcasts gab Felix nun seinen neuen Verein bekannt. Kroos hatte seine aktive Karriere als Fußball-Profi im Juli diesen Jahres nach glückloser Saison für Eintracht Braunschweig in der zweiten Bundesliga beendet.

"Sein fußballerisches Können steht außer Frage, das hat er nachhaltig bewiesen. Zudem bringt Felix trotz seines jungen Alters die enorme Erfahrung aus Bundesliga und Champions League mit und wir sind uns sicher, dass er schnell eine wichtige Rolle im Team einnehmen wird", so Pankows Trainer Marlin Geiseler.

© Timmy Hargesheimer Jubel im Fortuna-Vereinsheim... Felix Kroos spielt ab Frühjahr 2022 in der Bezirksliga Berlin.

Toni Kroos: "Man vergisst, wie wichtig Amateur- und Breitensport ist"

Auch Felix' Bruder Toni äußerte sich zum Comeback seines Bruders: "Als internationaler Fußballprofi vergisst man manchmal, wie wichtig Sportvereine und wie wichtig der Amateur- und Breitensport in Deutschland sind - nicht nur für unseren Sport, sondern auch für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt."

Während der Coronapandemie haben viele Sportvereine eine "sehr schwierige Zeit", meint der Real-Star und wolle deshalb seinen Respekt und Dank an alle Freiwilligen und Ehrenamtlichen aussprechen: "Dieses Engagement ist ein wichtiges Rückgrat für unser gesellschaftliches Miteinander."