Gute Nachrichten für alle Inhaber der TV- und Entertainment-Plattform GigaTV von Vodafone. Nun gibt es für Euch DAZN zu sehen, wir zeigen euch alle Infos über die neue Partnerschaft.

Du willst alle Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga live und exklusiv sehen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

DAZN auf Vodafone-Geräten sehen

Der Streaminganbieter DAZN erweitert sein Plattform-Portfolio. Anfang September schloss DAZN eine Partnerschaft mit dem führenden Kommunikationsanbieter Vodafone ab. Ab sofort ist DAZN auch als App auf der TV- und Entertainment-Plattform GigaTV von Vodafone verfügbar - und zwar für Kabel-TV-Kunden auf der "GigaTV 4K Box" sowie auf der Streaming-Box "GigaTV Net" für Kunden, die TV- und Videoinhalte ausschließlich über das Internet abrufen.

DAZN als Vodafone-Kunde im TV sehen

Alle Sport-Fans, die zu Hause auf ihrem eigenen Fernseher z.B. die Bundesliga verfolgen, können diese nun ohne Probleme auf der Platform GigaTV sehen. In der diesjährigen Champions League Saison können sich Fans auf 110 von 138 Spielen live und exklusiv in voller Länge bei DAZN freuen.

Auch die Bundesliga wird nun viel häufiger bei DAZN gezeigt, DAZN überträgt dann den kompletten Bundesliga-Freitag und -Sonntag live und exklusiv - also zwei von drei Bundesliga-Tagen pro Woche. DAZN ist der richtige Ort um den besten Fußball in Deutschland und Europa live zu sehen.

Hier könnt Ihr den Streaminganbieter für einen Monat kostenlos testen!

Der DAZN-Vorstand Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, freut sich enorm über die neue Partnerschaft: "DAZN möchte allen Fans ihren Lieblingssport jederzeit und überall zur Verfügung zu stellen. Die Distribution unserer App über GigaTV ist ein wichtiger Schritt für DAZN, der es uns ermöglicht, Millionen Vodafone-Kunden schnellen und unkomplizierten Zugriff auf den besten Live-Sport zu gewähren."

DAZN als Vodafone-Kunde sehen: So funktioniert´s

Um DAZN auf Vodafone Geräten zu sehen, müsst Ihr nur ein paar kleine Schritte vornehmen. Wer bereits registrierter DAZN-Kunde ist, meldet sich mit seinen Zugangsdaten direkt auf der "GigaTV 4k Box" auf dem Startbildschirm oder in der Videothek in der Rubrik "Streaming Services" an. Wer die androidbasierte Streaming-Box "Giga TV Net" nutzt, lädt sich die DAZN-App über den Google Play Store herunter und startet DAZN anschließend über das App-Menü.

Neukunden registrieren sich direkt in der DAZN-App für die Nutzung. Alternativ ist die Anmeldung über die Webseite www.dazn.de/vodafone möglich.

DAZN als Vodafone-Kunde sehen: Das erwartet euch

Hier könnt Ihr sehen, was unter anderem alles auf DAZN in den nächsten Jahren zu sehen sein wird.