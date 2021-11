In der Conference League wird diese Woche der 5. Spieltag der Gruppenphase bestritten. So seht Ihr die Spiele in dem Wettbewerb heute live im TV und Livestream.

Die Champions League wurde schon gespielt, dazu meldet sich auch die Europa League zurück. Und in der Conference League geht es in dieser Woche ebenfalls weiter. 16 Partien stehen am heutigen Donnerstag, den 25. November, auf dem Programm.

Welche Klubs treten im Kampf um weitere Punkte in der Gruppenphase gegeneinander an und wo lassen sich die Spiele im TV und Livestream verfolgen? Im Folgenden erfahrt Ihr es.

Den Start machen zwei Spiele ab 16.30 Uhr, ehe es um 18.45 Uhr mit zwei acht weiteren Begegnungen weitergeht. Die ausstehenden sechs Duelle werden dann jeweils um 21 Uhr angepfiffen.

© getty Union Berlin ist der deutsche Vertreter in der Conference League.

Conference League: Begegnungen am 5. Spieltag

Mit Union Berlin ist auch ein deutscher Verein vertreten. Die Hauptstädter bekommen es auswärts mit Maccabi Haifa zu tun. Gespielt wird bei Union ab 18.45 Uhr.

Hier in der Übersicht: Um diese Begegnungen handelt es sich an diesem 5. Spieltag der Gruppenphase in der neu geschaffenen Conference League.

Anstoß Begegnung 16.30 Uhr Flora Tallinn - Partizan Belgrad 16.30 Uhr Qairat Almaty - FC Basel 18.45 Uhr HJK Helsinki - Alashkert Erewan 18.45 Uhr Slavia Prag - Feyenoord Rotterdam 18.45 Uhr Maccabi Haifa - Union Berlin 18.45 Uhr Slovan Bratislava - PAOK Saloniki 18.45 Uhr Lincoln Red Imps FC - FC Kopenhagen 18.45 Uhr Stade Rennes - Vitesse Arnheim 18.45 Uhr NS Mura - Tottenham Hotspur 18.45 Uhr Qarabag Agdam - Omonia Nikosia 21.00 Uhr Maccabi Tel Aviv - Linzer ASK 21.00 Uhr Anorthosis Famagusta - KAA Gent 21.00 Uhr AS Rom - Sorja Luhansk 21.00 Uhr FK Bodö/Glimt - ZSKA Sofia 21.00 Uhr FK Jablonec - AZ Alkmaar 21.00 Uhr Randers FC - CFR Cluj

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

So wie die höheren europäischen Wettbewerbe könnt Ihr auch die Conference League live sehen. Gesichert haben sich die Übertragungsrechte RTL, wobei der Sender heute lediglich Union ausstrahlt - das aber nicht im Free-TV, sondern nur im kostenpflichtigen Livestream auf RTL+.

Im frei empfangbaren Fernsehen läuft bei RTL in der Regel die Europa League, da der Wettbewerb eben auch immer donnerstags stattfindet und Bundesligisten dort vertreten sind.