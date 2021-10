Bevor es morgen in der Champions League zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund zur Sache geht, treten die U19-Mannschaften der beiden Klubs in der UEFA Youth League gegeneinander an. Die Infos zur Übertragung und wie Ihr die Youth-League-Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt DAZN abonnieren, um das UEFA-Youth-League zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund live im Livestream verfolgen!

UEFA Youth League: Ajax vs. BVB - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Die Champions League-Gruppenphase wird am morgigen Dienstag, den 19. Oktober, fortgesetzt. Am 3. Spieltag stehen sich Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund gegenüber. Doch bevor Erling Haaland und Co. auf den niederländischen Meister treffen, bestreiten die U19-Mannschaften von Ajax und Dortmund um 14 Uhr auf dem Sportkomplex De Toekomst (Niederlande) ihr drittes UEFA-Youth-League-Gruppenspiel.

Das Jugendturnier findet nämlich parallel zum Turnier der A-Mannschaften statt. Deswegen spiegelt der heutige UEFA-Youth-League-Spielplan den der Champions League wider. Zusätzlich dazu finden auch vier Erstrunden-Rückspiele aus der Meistergruppe statt.

UEFA Youth League, Übertragung: Ajax vs. BVB live im TV und Livestream

Für die Übertragung der UEFA Youth League ist in dieser Saison DAZN zuständig. Wer also das U19-Gruppenspiel zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund live verfolgen möchte, braucht ein DAZN-Abonnement. Wenige Augenblicke vor dem Anpfiff meldet sich Kommentator Felix Keil bei Euch.

Der Streamingdienst überträgt morgen zusätzlich auch die Champions League der A-Mannschaften. Sieben von acht Partien der Königsklasse hat DAZN im Angebot. Lediglich Ajax vs. BVB findet Ihr nicht beim "Netflix des Sports" vor, um die Partie kümmert sich Amazon Prime Video.

Insgesamt seht Ihr im Laufe der Saison 121 Champions-League-Spiele live bei DAZN. Außerdem zählen auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1 und die Primera Division zum DAZN-Angebot.

Neben Fußballfans kommen auch die Fans anderer Sportarten mit einem DAZN-Abo auf ihre Kosten. US-Sport (NBA, NFL, MLB), Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Wintersport, Boxen, Rugby und MMA könnt Ihr für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr ebenfalls im Livestream verfolgen.

Auch die UEFA selbst zeigt das Match - nämlich im Livestream bei uefa.tv.

Golden Boy: Vier BL-Kicker weiter dabei! Diese 20 Spieler sind noch übrig © imago images 1/21 Wie jedes Jahr wählt Tuttosport wieder die besten U21-Spieler in Europa. 40 Journalisten von u.a. Bild, L'Equipe, Marca oder A Bola stimmten dabei ab. Die Shortlist wurde erst von 80 auf 40 und nun auf 20 Spieler gekürzt. SPOX zeigt die Kandidaten. © getty 2/21 JUDE BELLINGHAM: Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre alt, Borussia Dortmund, England © getty 3/21 PEDRI: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, FC Barcelona, Spanien © getty 4/21 BUKAYO SAKA: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Arsenal, England © getty 5/21 EDUARDO CAMAVINGA: Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre alt, Real Madrid, Frankreich © getty 6/21 MASON GREENWOOD: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Manchester United, England © getty 7/21 GAVI: Zentrales Mittelfeld, 17 Jahre, FC Barcelona, Spanien © getty 8/21 FLORIAN WIRTZ: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Bayer Leverkusen, Deutschland © getty 9/21 JAMAL MUSIALA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, FC Bayern, Deutschland © getty 10/21 NUNO MENDES: Linksverteidiger, 19 Jahre alt, PSG, Portugal © getty 11/21 GIOVANNI REYNA: Offensives Mittelfeld, 18 Jahre alt, Borussia Dortmund, USA © imago images 12/21 BRYAN GIL: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Tottenham Hotspur, Spanien © getty 13/21 RODRYGO: Flügelstürmer, 20 Jahre alt, Real Madrid, Brasilien © getty 14/21 RYAN GRAVENBERCH: Zentrales Mittelfeld, 19 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande © getty 15/21 KARIM ADEYEMI: Stürmer, 19 Jahre alt, RB Salzburg, Deutschland © getty 16/21 CHARLES DE KETELAERE: Stürmer, 20 Jahre alt, Club Brügge, Belgien © imago images 17/21 DANIEL MALDINI: Offensives Mittelfeld, 20 Jahre alt, AC Milan, Italien © getty 18/21 WILLIAM SALIBA: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, Olympique Marseille (ausgeliehen vom FC Arsenal), Frankreich © getty 19/21 YEREMI PINO: Flügelstürmer, 18 Jahre alt, Villarreal CF, Spanien © getty 20/21 JURRIEN TIMBER: Innenverteidiger, 20 Jahre alt, AFC Ajax, Niederlande © getty 21/21 ROBERTO PICCOLI: Stürmer, 20 Jahre alt, Atalanta Bergamo, Italien

UEFA Youth League: Die heutigen Spiele im Überblick

Neben den 32 Klubs, die mit dem Champions-League-Weg einen von zwei Youth-League-Pfaden bilden, kämpfen 32 weitere Klubs parallel dazu im Rahmen des Meisterschaftswegs um den Einzug in die K.o.-Phase. Deswegen ist auch der 1. FC Köln morgen im Einsatz. Die Geißböcke müssen gegen KRC Genk einen 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.