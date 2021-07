Zweitligist FC St. Pauli empfängt heute zur Saisoneröffnung Hertha BSC zu einem Testspiel. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt.

Testspiel, St. Pauli vs. Hertha BSC: Datum, Ort, Zeit, Infos

Auf St. Pauli weiß man Feste zu feiern! Am heutigen Samstag, 17. Juli, lädt Zweitligist zu einem speziellen Fest - der offiziellen Saisoneröffnung am Millerntor. Dazu hat sich der FC St. Pauli einen Bundesligisten zu einem Testspiel eingeladen: Hertha BSC. Die Partie wird um 16 Uhr vor 2955 zugelassenen Fans angepfiffen.

Für St. Pauli ist das Spiel die Generalprobe vor dem Zweitliga-Auftakt am 25. Juli gegen Holstein Kiel. Da für Hertha BSC das erste Pflichtspiel erst am 8. August beim SV Meppen (1. Runde DFB-Pokal) stattfindet, ist der Bundesligist in der Vorbereitung noch nicht so weit wie die Hamburger.

St. Pauli vs. Hertha BSC: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

Frohe Kunde für alle Fußball-Fans! Das Testspiel zwischen St. Pauli und Hertha BSC wird heute live im Free-TV übertragen. Der Privatsender Sport1 hat sich die Übertragungsrechte gesichert und zeigt das Spiel ab 15.55 Uhr. Ebenfalls kostenlos ist der von Sport1 angebotene Livestream.

Wer noch mehr von der Saisoneröffnung des FC St. Pauli sehen will, sollte ab 14.30 Uhr St. Pauli TV auf der Homepage des Zweitligisten ansehen. Dort erwarten beispielsweise Moderator Maik Nöcker und der Technischer Direktor des FC St. Pauli, Ewald Lienen, alle Pauli-Neuzugänge zum Interview.

Hertha BSC: Testspiele der Saisonvorbereitung 2021/22

Hertha BSC ließ am vergangenen Mittwoch in der Saisonvorbereitung erstmals Federn. Nach klaren Siegen gegen Mannschaften aus dem Amateurlager kamen die Berliner gegen Hannover 96 zu einem 4:4 (3:1). Rückkehrer Davie Selke, zuletzt an Werder Bremen ausgeliehen, schnürte einen Dreierpack (34., 42., 45.+3/Elfmeter), Jhon Cordoba besorgte vom Elfmeterpunkt den Ausgleich (82.). Höhepunkt der Vorbereitung ist das Duell mit Jürgen Klopp und dem FC Liverpool am 29. Juli in Innsbruck.

Datum, Zeit Spiel Ergebnis 1. Juli 2021 SR Neustadt - Hertha BSC 12:0 7. Juli 2021 Neuruppin - Hertha BSC 7:0 14. Juli 2021 Hertha BSC - Hannover 96 4:4 17. Juli 2021, 16 Uhr FC St. Pauli - Hertha BSC 21. Juli 2021, 17.30 Uhr Hertha BSC - VfB Lübeck 29. Juli 2021, 20.20 Uhr Hertha BSC - FC Liverpool 31. Juli 2021, 18.15 Uhr Hertha BSC - Gazisehir

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Hertha BSC beschließt am Sonntag, 15. August, den 1. Spieltag mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. August 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 14. August 15.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 14. August 15.30 Uhr VfL Wolfsburg VfL Bochum 14. August 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin Bayer Leverkusen 14. August 15.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 14. August 15.30 Uhr FC Augsburg TSG Hoffenheim 14. August 18.30 Uhr Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 15. August 15.30 Uhr Mainz 05 RB Leipzig 15. August 17.30 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick