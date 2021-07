Testspiele: Erneute Niederlage für van Bommels Wölfe - VfB Stuttgart mit Remis

Am 13. August startet die neue Bundesliga-Saison. Rund einen Monat davor sind alle Klubs in den Trainingsbetrieb eingestiegen und absolvieren bereits die ersten Testspiele. SPOX zeigt Euch, welche Bundesligisten am 14. Juli im Einsatz waren.

Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg hat einen Monat vor dem Start der Fußball-Bundesliga die nächste Testspielpleite kassiert. Das Team des neuen Trainers Mark van Bommel unterlag vier Tage nach dem 0:3 gegen Hansa Rostock auch dessen Ligarivalen Holstein Kiel, diesmal mit 0:1 (0:0). Alexander Mühling (60.) erzielte das einzige Tor.

Für die Wolfsburger folgen Härtetests gegen die französischen Topklubs Olympique Lyon und AS Monaco. Zum Saisonauftakt ist am 14. August Aufsteiger VfL Bochum zu Gast, zuvor ist Wolfsburg beim Regionalligisten Preußen Münster in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert.

Bundesliga: Stuttgart muss auf Mangala verzichten

Der VfB Stuttgart muss zum Saisonstart auf Orel Mangala (23) verzichten. Der belgische Mittelfeldspieler hat eine erneute Muskelverletzung erlitten. "Es ist wieder der Oberschenkel", sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Mittwoch: "Es werden sicherlich eher sechs bis acht Wochen als kürzer."

Das Testspiel gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 geriet in den Hintergrund. Beim 1:1 (1:1) traf Tanguy Coulibaly (43.). Zum Saison-Auftakt empfängt der VfB am 14. August den Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth.

Bundesliga: Bochum mit Kantersieg

Bundesliga-Rückkehrer VfL Bochum hat einen Vereinsrekord beim Verkauf seiner Saison-Dauerkarten vermeldet. Bis zum Mittwoch hatten die Westfalen schon 14.000 Tickets abgesetzt. In 50 Jahren Bundesliga-Geschichte hatte Bochum noch nie so viele Abonnements verkauft. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Verkaufsrekord aus der Saison 1997/98 brechen konnten, der bei rund 11.400 Dauerkarten lag", betonte Ilja Kaenzig, Sprecher der VfL-Geschäftsführung.

Auch sportlich gab es am Mittwoch Erfreuliches zu berichten: Der VfL bezwang den Regionalligisten Bonner SC im Testspiel ganz locker mit 6:0 (4:0). Am 18. Juli reisen die Bochumer für eine Woche ins Trainingslager nach Italien, bevor sie zum Ligastart am 18. August beim Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg gastieren.

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick