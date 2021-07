Im August findet vor dem Bundesliga-Auftakt die 1. Runde im DFB-Pokal statt. SPOX klärt auf, welche Spiele dabei live im Free-TV übertragen werden und dann auch im kostenlosen Livestream zu sehen sind.

Die Pflichtspiel-Saison wird auch 2021/22 mit dem DFB-Pokal eröffnet. Die 1. Runde des Wettbewerbs erstreckt sich dabei vom 6. bis zum 9. August.

Hier erfahrt Ihr, welche DFB-Pokal-Spiele der 1. Runde live im Free-TV und kostenlosen Livestream übertragen werden.

DFB-Pokal, 1. Runde: Diese Spiele werden live im Free-TV und kostenlosen Livestream gezeigt

Sowohl eines der drei parallel stattfindenden Auftaktspiele als auch die letzte Begegnung der Runde laufen im frei empfangbaren Fernsehen.

DFB-Pokal, 1. Runde: Diese Spiele werden live im Free-TV gezeigt

Dabei handelt es sich um das Auswärtsspiel des FC Bayern München beim Bremer SV am Freitag, den 6. August ab 20.45 Uhr und das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach am Montag, den 9. August ab 20.45 Uhr.

Die Partie der Bayern, zugleich die Pflichtspiel-Premiere von Julian Nagelsmann als Trainer der Münchner, wird von Sport1 live ausgestrahlt, Kaiserslautern gegen Gladbach läuft in der ARD.

6. August, 20.45 Uhr: Bremer SV - FC Bayern München live auf Sport1

9. August, 20.45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach live in der ARD

DFB-Pokal, 1. Runde: Diese Spiele werden live im kostenlosen Livestream gezeigt

Bei beiden Sendern wird es dann auch jeweils die Möglichkeit geben, die Aufeinandertreffen im Kampf um das Weiterkommen in die 2. Pokal-Runde kostenlos via Livestream zu verfolgen. Die ARD bietet Ihr Programm online unter live.daserste.de an, zum Sport1-Stream geht es hier. Registrierungen sind jeweils nicht erforderlich.

Je zwei Spiele vom DFB-Pokal lassen sich in den ersten beiden Runden auch im Free-TV live verfolgen, drei sind es jeweils im Achtel- und Viertelfinale. Die Live-Übertragungsrechte für sämtliche Begegnungen liegen derweil weiterhin bei Sky.

Der Pay-TV-Sender strahlt demzufolge auch die Partien aus, die im Free-TV gezeigt werden. Via Sky Go und Sky Ticket können Kunden auch hier das breite Live-Programm via Livestream abrufen.

DFB-Pokal: 1. Runde: Alle Begegnungen in der 1. Runde

Team 1 Team 2 Eintracht Braunschweig (3. Liga) Hamburger SV (2. Liga) FC Ingolstadt (2. Liga) Erzgebirge Aue (2. Liga) SV Meppen (3. Liga) Hertha BSC (BL) SSV Ulm (RL) 1. FC Nürnberg (2. Liga) Bremer SV (OL) FC Bayern München (BL) SC Weiche Flensburg 08 (RL) Holstein Kiel (2. Liga) Viktoria Köln (3. Liga) 1899 Hoffenheim (BL) SV Babelsberg 03 (RL) SpVgg Greuther Fürth (BL) 1. FC Kaiserslautern (3. Liga) Bor. Mönchengladbach (BL) Lok Leipzig (RL) Bayer Leverkusen (BL) SV 07 Elversberg (RL) Mainz 05 (BL) SV Sandhausen (2. Liga) RB Leipzig (BL) Sportfreunde Lotte (RL) Karlsruher SC (2. Liga) SpVgg Bayreuth (RL) Arminia Bielefeld (BL) FC Carl Zeiss Jena (RL) 1. FC Köln (BL) FC 08 Villingen (OL) FC Schalke 04 (2. Liga) Würzburger Kickers (3. Liga) SC Freiburg (BL) Waldhof Mannheim (RL) Eintracht Frankfurt (BL) SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) Borussia Dortmund (BL) Greifswalder FC (RL) FC Augsburg (BL) Hansa Rostock (2. Liga) 1. FC Heidenheim (2. Liga) VfL Osnabrück (3. Liga) Werder Bremen (2. Liga) Eintracht Norderstedt (RL) Hannover 96 (2. Liga) TuS RW Koblenz (RL) Jahn Regensburg (2. Liga) Türkgücü München (3. Liga) Union Berlin (BL) Dynamo Dresden (2. Liga) SC Paderborn (2. Liga) VfL Oldenburg (OL) Fortuna Düsseldorf (2. Liga) Wuppertaler SV (RL) VfL Bochum (BL) Berliner Fußball-Verband* VfB Stuttgart (BL) 1. FC Magdeburg (3. Liga) FC St. Pauli (2. Liga) Preußen Münster (RL) VfL Wolfsburg (BL) TSV 1860 München (3. Liga) Darmstadt 98 (2. Liga)

DFB-Pokal: BVB geht als Titelverteidiger an den Start

Amtierender Gewinner des Pokals ist Borussia Dortmund. Der BVB bezwang RB Leipzig im vergangenen Mai im Finale deutlich mit 4:1. Für die Westfalen trafen Erling Haaland und Jadon Sancho jeweils doppelt, auf Seiten der Sachsen konnte Dani Olmo letzten Endes nur Ergebniskosmetik betreiben.

Rekordsieger Bayern blamierte sich in der zurückliegenden Pokal-Saison und flog schon in der 2. Runde gegen den Zweitligisten Holstein Kiel raus. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden, im Elfmeterschießen triumphierte der Underdog schließlich 6:5.

DFB-Pokal- Terminplan