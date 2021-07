Bundesliga-Absteiger Schalke 04 trifft heute in einem Testspiel auf Vitesse Arnheim. Wie Ihr die Partie live im TV und im Livestream sehen könnt erfahrt Ihr hier.

Schalke 04 vs. Vitesse Arnheim: Datum, Zeit, Ort, Infos

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 probt am heutigen Freitag, 16. Juli, den Ernstfall! In der Generalprobe für die am kommenden Freitag beginnenden Zweitliga-Saison treffen die Königsblauen in einem Testspiel auf Vitesse Arnheim. Das Spiel wird um 18 Uhr im Parkstadion in Gelsenkirchen angepfiffen.

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis wird auf jeden Fall auf Ozan Kabak und Rabbi Matondo verzichten müssen.

Möglicherweise kommt es heute zu einem schnellen Wiedersehen mit Markus Schubert. Der Torwart wechselte erst am vergangenen Mittwoch zum niederländischen Ehrendivisionär Vitesse Arnheim. Schubert hatte bei Schalke 04 noch einen Vertrag bis 2023, Grammozis legte sich aber auf Ralf Fährmann als seine Nummer eins fest, weshalb Schubert wechselte um in Arnheim mehr Spielpraxis zu erhalten.

Arnheim belegte in der vergangenen Saison Platz vier in der Eredivisie und spielt in der Saison 21/22 in der neuen Conference League.

Schalke 04 vs. Vitesse Arnheim: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Schalke 04 und Vitesse Arnheim wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Dennoch könnt Ihr es live und sogar kostenlos sehen.

Auf dem YouTube-Kanal der Knappen startet die Übertragung wenige Minuten vor dem Anpfiff. Eine Registrierung dafür ist nicht notwendig.

© getty Mit diesem Team will Schalke 04 in der Saison 2021/22 in der 2. Liga angreifen.

Schalke 04: Die Testspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Spielort 23.06.2021 18 Uhr FC Schalke 04 8:0 PSV Wesel-Lackhausen Gelsenkirchen 27.06.2021 15 Uhr FC Schalke 04 14:0 SF Hamborn 07 Gelsenkirchen 03.07.2021 16 Uhr FC Schalke 04 0:0 Zenit St. Petersburg Kufstein 09.07.2021 18 Uhr FC Schalke 04 0:0 Schachtjor Donezk Mittersill 16.07.2021 18 Uhr FC Schalke 04 -:- Vitesse Arnheim Gelsenkirchen

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Am kommenden Freitag startet Schalke 04 seine Reise in der zweithöchsten Spielklasse. Direkt im ersten Spiel dürfen sich die Fans auf einen Kracher freuen: Schalke 04 eröffnet am 23. Juli gegen den Hamburger SV die Zweitligasaison 2021/22.