FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Auflösungsvertrag enthüllt! S04 zahlt noch immer an Tedesco

Der FC Schalke 04 muss offenbar in den kommenden Tagen abermals eine Abfindungs-Rate an Ex-Trainer Domenico Tedesco zahlen - und das zwei Jahre nach seiner Entlassung. Außerdem präsentierten die Königsblauen einen weiteren Neuzugang für die kommende Zweitligasaison. Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04 zahlt Ex-Trainer Tedesco noch immer Abfindungen

Der FC Schalke 04 zahlt offenbar nach wie vor seinem Ex-Trainer Domenico Tedesco fürstliche Abfindungen. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor. Demnach sei im Auflösungsvertrag von 2019 festgehalten worden, dass S04 Tedesco jeweils 500.000 Euro zu drei gleichen Raten am 05.01.2020, zum 05.07.2020 und zum 05.07.2021 überweist.

Hinzu kommt außerdem eine Arbeitslosen-Klausel, die Tedesco zum 15. Juli 2021 erneut 500.000 Euro beschere und auch noch für das Jahr 2022 gelte. Sollte der 35-Jährige also wie aktuell auch im kommenden Jahr zum 1. Mai vereinslos sein, erhält Tedesco erneut 500.000 Euro.

Insgesamt könnte Tedesco laut Sport Bild somit auf eine Abfindung in Höhe von 2,5 Millionen Euro kommen, was einem Jahresgehalt des Trainers auf Schalke entsprechen soll.

Die Königsblauen hatten Tedesco im Juli 2017 als neuen Trainer vorgestellt (davor Erzgebirge Aue) und waren im ersten Jahr unter dem Deutsch-Italiener sogar Vizemeister geworden. Nach einer Serie von sieben sieglosen Spielen in der darauffolgenden Saison - darunter ein 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf und ein 0:7 gegen Manchester City - wurde Tedesco auf Schalke entlassen.

Im Oktober 2019 übernahm er bei Spartak Moskau. Den russischen Traditionsklub führte er in seiner zweiten Saison nach drei Jahren ohne Europapokalteilnahme wieder zurück in die Champions League. Seinen 2021 auslaufenden Vertrag verlängerte Tedesco anschließend nicht, um mehr Zeit mit seiner Familie in Deutschland zu verbringen.

© getty Hinterließ bei Spartak große Fußspuren mit der CL-Quali: Domenico Tedesco.

Schalke 04 - Transfernews: S04 leiht Yaroslav Mikhailov aus

Der FC Schalke 04 hat Gastspieler Yaroslav Mikhailov von Zenit St. Petersburg für die kommende Saison ausgeliehen. Das teilte der Klub am Dienstagabend mit.

Mikhailov hatte in den vergangenen drei Wochen am Training der Königsblauen teilgenommen und die Verantwortlichen "mit couragierten Auftritten von einem weiteren Engagement" überzeugt, heißt es in der Mitteilung.

"Dass sich Yaroslav Mikhailov während seines Gastauftrittes so gut in die Mannschaft integriert und den Konkurrenzkampf sichtlich belebt, war allein aufgrund seines Alters und der für ihn neuen Umgebung nicht zwingend zu erwarten", sagte Rouven Schröder zum insgesamt neunten Neuzugang der Schalker in diesem Sommer.

Der 18-jährige Mikhailov kommt aus der Jugend von Zenit und ist ein offensiver, zentraler Mittelfeldspieler. Einen Einsatz bei den Profis in Russland hat er noch nicht.

FC Schalke 04: Spielplan in der 2. Bundesliga

Während die Bundesliga noch bis Mitte August pausiert, startet für den FC Schalke 04 bereits Ende Juli die Mission Wiederaufstieg. Zum Auftakt der 2. Bundesliga empfangen die Königsblauen den HSV und gastieren anschließend bei Holstein Kiel.