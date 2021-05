Wer zeigt / überträgt das Europa-League-Finale Villarreal vs. Manchester United heute live im TV und Livestream?

Wer überträgt das Finale der Europa League zwischen Manchester United und dem FC Villarreal heute live im TV und Livestream? Die Antwort bekommt Ihr hier.

Spanisch-englisches Finale in Polen! Am heutigen Mittwoch, 26. Mai, treffen der FC Villarreal und Manchester United im Finale der Europa League in Danzig aufeinander. Das Spiel wird um 21 Uhr im Stadion Miejski vor 1000 Zuschauern angepfiffen.

Gesucht wird der Nachfolger des FC Sevilla. Als Favorit geht Manchester United in die Partie, Villarreal hat im Halbfinale mit dem FC Arsenal bereits einen Klub aus der Premier League besiegt.

© getty Unai Emery (l.) ist Trainer des FC Villarreal, Ole Gunnar Solskjær (r.) trainiert Manchester United.

Europa League: Wer zeigt / überträgt Villarreal vs. Manchester United heute live im TV und Livestream

Fußball-Fans haben heute die volle Auswahl! Das Finale der Europa League zwischen Villarreal und Manchester United wird heute live im Free-TV und im Livestream gezeigt.

Europa League: Wer zeigt / überträgt Villarreal vs. Manchester United heute live im Free-TV

RTL Nitro, der Spartensender von RTL, ist in Deutschland in dieser Saison für die Live-Übertragung der Europa League im Free-TV verantwortlich. Seit dem Ausscheiden der beiden letzten deutschen Vertreter Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim im Sechzehntelfinale zeigte RTL Nitro an jedem Europa-League-Donnerstag ein Spiel mit namhafter Besetzung nach Wahl live - und heute das große Finale.

Los geht der große Europa-League-Finalabend bei RTL Nitro heute bereits um 20.15 Uhr. Im Countdown werden Euch Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller alles Wissenswerte rund um die beiden Finalisten näherbringen. Das Spiel werden dann Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren.

Europa League: Wer zeigt / überträgt Villarreal vs. Manchester United heute im Livestream

Ihr könnt das Spiel bei RTL Nitro auch im Livestream sehen - und zwar via TVNow, dem offiziellen Streamingdienst der RTL Group. Dafür müsst Ihr allerdings ein Abo abschließen und bezahlen. Die ersten 30 Tage sind kostenlos.

Ebenfalls im Livestream sehen könnt Ihr Villarreal gegen Manchester United heute bei DAZN. Der Streamingdienst begleitete die Europa League sehr ausführlich durch die ganze Saison. Ab der K.-o.-Phase zeigte DAZN jedes Spiel als Einzelspiel im Livestream, heute ab 20.45 Uhr steht das Finale auf dem Programmplan. Über das Spiel berichten Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl.

In der DAZN-Mediathek könnt Ihr nur wenige Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Spiele in Form eines Videos sehen. Später habt Ihr dort auch die Möglichkeit, Euch das Finale im Re-Live anzusehen.

Europa League: Wer zeigt / überträgt Villarreal vs. Manchester United heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Villarreal - Manchester United

FC Villarreal - Manchester United Wettbewerb: UEFA Europa League

UEFA Europa League Runde: Finale

Finale Datum: 26. Mai 2021

26. Mai 2021 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stadion Miejski, Gdansk, Polen

Europa League: Villarreal vs. Manchester United heute im Liveticker

SPOX berichtet vom Europa-League-Finale in Form eines ausführlichen Livetickers. Vom Einlauf der beiden Teams ins Stadion bis zum vielleicht letzten Schuss im Elfmeterschießen verpasst Ihr dort nichts.

Hier geht's zum Liveticker Villarreal - Manchester United.

