Im Finale der Europa League stehen sich der FC Villarreal und Manchester United gegenüber. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Endspiel live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen könnt.

Europa-League-Finale live sehen - jetzt DAZN-Gratismonat sichern, um Villarreal vs. Manchester United mitzuerleben.

Villarreal vs. Manchester United, Europa League Finale: Datum, Anstoß, Ort

Bevor Manchester City und der FC Chelsea am Samstag, den 29. Mai, im Champions-League-Finale um den Henkelpott kämpfen, findet unter der Woche das Endspiel in der Europa League statt - um genauer zu sein bereits am morgigen Mittwoch, den 26. Mai, ab 21 Uhr.

Der FC Villarreal und Manchester United treten gegeneinander an, Schauplatz ist das Stadion Miejski im polnischen Gdansk. Die örtlichen Behörden haben der UEFA bestätigt, dass 25 Prozent der Stadionkapazität an Zuschauern zugelassen sind. Das heißt, dass bis zu 9500 Fans im Stadion sein werden. Die beiden Finalisten erhielten jeweils 2000 Tickets.

Begegnung: FC Villarreal - Manchester United

FC Villarreal - Manchester United Wettbewerb: UEFA Europa League

UEFA Europa League Runde: Finale

Finale Datum: 26. Mai 2021

26. Mai 2021 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stadion Miejski, Gdansk, Polen

Villarreal vs. Manchester United: Europa League Finale live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Live zu sehen bekommt Ihr das entscheidende Duell um die 15 Kilogramm schwere Trophäe in der Europa League heute auf DAZN und bei RTL Nitro. Sowohl der Streamingdienst als auch der Privatsender besitzen in Deutschland die Rechte an der TV-Übertragung des internationalen Wettbewerbs.

Bei DAZN beginnt die Übertragung um 20.50 Uhr mit Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Sandro Wagner, der die Partie dann an der Seite von Uli Hebel kommentieren wird.

Dabei gibt es eine Möglichkeit, dass Ihr kostenlos einschalten könnt. Der Streamingdienst lässt sich für Neukunden nämlich die ersten 30 Tage kostenlos testen. Danach entscheidet Ihr, ob es mit einem kostenpflichtigen Abonnement weitergehen soll oder nicht.

Zur Auswahl stehen nach dem Gratis-Probemonat das Monatsabo, das 11,99 Euro pro Monat kostet und automatisch so lange läuft, bis gekündigt wird. Und das Jahresabo, für das Ihr 119,99 Euro hinlegt, um DAZN gleich zwölf Monate zu nutzen und knapp 24 Euro zu sparen, wenn Ihr mal die monatlichen Beiträge auf ein Jahr hochrechnet.

Live verfolgen könnt Ihr auf der Plattform dann unter anderem auch die Bundesliga, die Champions League sowie die internationalen Top-Ligen Primera Division, Serie A und Ligue 1. Hinzu kommt dann auch noch jede Menge Live-Sport über den Fußball hinaus: NBA, MLB, NHL, NFL, Motorsport, Wintersport, Tennis, Boxen, Golf, Darts und was das Herz noch so alles begehrt.

Bei RTL Nitro bekommt Ihr Villarreal gegen Manchester United im Free-TV zu sehen. Via TVNOW könnt Ihr das Aufeinandertreffen auch im Livestream verfolgen. Auch hier besteht die Chance, erst einmal einen Testmonat wahrzunehmen. Danach ist TVNOW dann ebenso kostenpflichtig. Übertragungsstart ist bei RTL Nitro um 20.15 Uhr.

Europa League: Alle Sieger