In der 3. Liga fallen heute am letzten Spieltag noch Entscheidungen im Kampf um den Aufstieg, den Abstieg und um den Relegationsplatz. Hier bei SPOX könnt Ihr den 38. Spieltag im Konferenz-Ticker verfolgen.

Spannendes Saisonfinale in der 3. Liga! Wer wird der zweite Aufsteiger neben Dynamo Dresden, welche zwei Teams müssen den Gang in die Regionalliga antreten und welche Mannschaft geht in die Relegation zur 2. Liga? In unserem Konferenz-Liveticker seid ihr immer auf dem aktuellen Stand.

3. Liga: Konferenz des 38. Spieltags heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Spannung herrscht auch im Abstiegskampf. Für den FC Bayern II (37 Punkte) zählt gegen Halle nur ein Sieg, das gilt auch für den SV Meppen (38) gegen Duisburg. Dem KFC Uerdingen (40) reicht bereits ein Unentschieden bei Waldhof Mannheim zum Klassenerhalt. Abgestiegen sind der VfB Lübeck und die SpVgg Unterhaching.

Vor Beginn: Dynamo Dresden steht als Aufsteiger in die 2. Liga fest. Aussichtsreichster Kandidat auf den zweiten Aufstiegsplatz ist Hansa Rostock. Die Hansestädter empfangen Absteiger VfB Lübeck - eine machbare Aufgabe. Bei einer Rostocker Niederlage kann der FC Ingolstadt noch aufsteigen, muss dafür aber 1860 München besiegen. Die Löwen ihrerseits können mit einem Sieg bei den Schanzern noch auf Relegationsplatz drei vorrücken.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Konferenz des 38. Spieltages. Alle zehn Spiele werden um 13.30 Uhr angepfiffen.

3. Liga: Der Spielplan am 38. Spieltag

Termin Heim Auswärts 22.05, 13.30 Uhr Waldhof Mannheim KFC Uerdingen 05 22.05, 13.30 Uhr 1. FC Magdeburg SpVgg Unterhaching 22.05, 13.30 Uhr SV Meppen MSV Duisburg 22.05, 13.30 Uhr Hansa Rostock VfB Lübeck 22.05, 13.30 Uhr Türkgücü München Victoria Köln 22.05, 13.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden Dynamo Dresden 22.05, 13.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern SC Verl 22.05, 13.30 Uhr Bayern München II Hallescher FC 22.05, 13.30 Uhr FSV Zwickau 1. FC Saarbrücken 22.05, 13.30 Uhr FC Ingolstadt 1860 München

3. Liga: Konferenz des 38. Spieltags heute live im TV und Livestream

Eine Konferenz mit allen zehn Spielen könnt Ihr heute auf MagentaSport sehen. Der Bezahlsender der Telekom bietet diese auch im Livestream an. Wie bereits über die ganze Saison hinweg zeigt MagentaSport auch heute jedes Spiel als Einzelspiel - auch im Livestream.

MagentaSport ist kostenpflichtig. Telekom-Kunden erhalten ein Abo bis zum 13. Monat noch kostenlos, danach müssen sie 4,95 Euro pro Monat bezahlen. Nicht-Telekom-Kunden bezahlen für ein Abo im Monatsabo 16,95 Euro monatlich, für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich.

Folgende drei Spiele werden heute live im Free-TV übertragen:

FC Ingolstadt - TSV 1860 München ( BR )

) Hansa Rostock - VfB Lübeck ( NDR, MDR )

) Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen (WDR)

Die jeweiligen Landesrundfunkanstalten der ARD zeigen die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf ihrer Webseite.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag