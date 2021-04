TSV 1860 München - SC Verl: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 31. Spieltag der 3. Liga empfängt der TSV 1860 München heute den SC Verl. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

TSV 1860 München - SC Verl: Ort, Datum, Infos

In der 3. Liga steht an diesem Wochenende bereits der 31. Spieltag auf dem Programm. Am heutigen Samstag, 10. April, kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Verl. Das Spiel wird um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

Die Münchner Löwen haben nach dem Sieg am vergangenen Spieltag gegen den KFC Uerdingen und der gleichzeitigen Niederlage des FC Ingolstadt beim 1. FC Magdeburg im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga wieder neuen Mut geschöpft. Das Team von Trainer Michael Köllner liegt als Vierter nur noch sechs Punkte hinter dem bayerischen Rivalen, der momentan den Relegationsplatz innehat. Auch die beiden Topteams der 3. Liga, Dynamo Dresden und Hansa Rostock, sind nur acht beziehungsweise sieben Punkte entfernt.

Bei noch acht ausstehenden Spielen in der Saison 2020/21 kann 1860 München den Rückstand auf die momentan noch vor ihm liegenden Mannschaften durchaus noch wettmachen. Erste Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen den SC Verl.

Dieser kann den restlichen Saisonspielen gelassen entgegen blicken. Als Tabellensechster ist der Abstieg schon lange kein Thema mehr, der Aufstieg ist allerdings auch nicht mehr zu realisieren. Dementsprechend befreit kann Verl heute in München aufspielen.

In der Hinrunde trennten sich die beiden heutigen Gegner 1:1.

Begegnung: TSV 1860 München - SC Verl

TSV 1860 München - SC Verl Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 10. April 2021

10. April 2021 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße

Stadion an der Grünwalder Straße TV-Übertragung: MagentaSport

Begenung Heim Gast 09.04., 19 Uhr Hallescher FC KFC Uerdingen 05 10.04., 14 Uhr MSV Duisburg Waldhof Mannheim 10.04., 14 Uhr FC Hansa Rostock Magdeburg 10.04., 14 Uhr VfB Lübeck 1. FC Kaiserslautern 10.04., 14 Uhr 1860 München SC Verl 10.04., 14 Uhr 1. FC Saarbrücken Türkgücü-Ataspor 10.04., 14 Uhr FC Ingolstadt Bayern München II 11.04., 13 Uhr FSV Zwickau FC Viktoria Köln 11.04., 14 Uhr SpVgg Unterhaching SG Dynamo Dresden 12.04., 19 Uhr SV Meppen SV Wehen Wiesbaden

3. Liga: TSV 1860 München - SC Verl heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Verl wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar werden in dieser Saison 86 Spiele der 3. Liga live in den dritten Programmen der ARD ausgestrahlt, 1860 München gegen Verl gehört heute aber nicht dazu.

Live und exklusiv könnt Ihr die Partie bei MagentaSport sehen. Der Bezahlsender der Telekom zeigt alle Spiele der 3. Liga live, allerdings hinter einer Paywall.

Die Übertragung beginnt heute um 13.45 Uhr mit Moderator Simon Köpfer und Kommentator Alexander Klich. Ihr könnt das Spiel auch als Bestandteil der Samstagskonferenz der 3. Liga sehen. Durch diese führen ab 13.45 Uhr Moderator Alexander Kunz und Moderator Martin Piller.

Für Telekom-Kunden ist MagentaSport im ersten Jahr kostenlos. Dann sind 4,95 Euro im Monat fällig. Ansonsten könnt Ihr Euch das Abonnement für 16,95 Euro monatlich sichern. Das Jahresabo kostet Euch hingegen "nur" 9,95 Euro pro Monat.

MagentaSport bietet zum Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Verl auch einen Livestream an.

Hier findet Ihr alle Informationen zu MagentaSport!

3. Liga: TSV 1860 München - SC Verl heute im Liveticker

Ihr habt keine Zeit oder keine Möglichkeit das Spiel 1860 München gegen Verl live im TV oder im Livestream zu verfolgen? SPOX liefert Euch in einem ausführlichen Liveticker alle wichtigen Informationen!

Hier geht's zum Liveticker TSV 1860 München - SC Verl.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

