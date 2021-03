Manchester City - Manchester United heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League steht am Sonntag das Topspiel zwischen Manchester City und Manchester United auf dem Programm. SPOX zeigt Euch, wie ihr die Partie des 26. Spieltages live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Manchester City vs. Manchester United heute live: Termin, Ort, Infos

Derby-Zeit in der Premier League! Am heutigen Sonntag, 7. März, empfängt Manchester City den Stadtrivalen Manchester United. Anpfiff ist um 17.30 Uhr im Etihad Stadium.

Manchester City gegen Manchester United ist auch das absolute Topspiel der Premier League, trifft doch der Tabellenführer (City) auf den Tabellendritten (United). Von Verfolger kann man aber nicht wirklich sprechen. Manchester City liegt in der Tabelle bereits 15 Punkte vor Manchester United. Das Team von Trainer Pep Guardiola strotzt nach 21 Pflichtspielsiegen in Serie nur so vor Selbstvertrauen und will die Serie natürlich weiter ausbauen.

Um den designierten Meister zu stoppen, muss ManUnited seine Offensive wieder in Gang bekommen. In den vergangenen drei Spielen (zwei in der Premier League, eines in der Europa League) wurde kein Tor erzielt. Immerhin kassierte Manchester United in allen drei Spielen kein Gegentor, sodass wenigstens drei Remis zu Buche standen.

Manchester City vs. Manchester United: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis League Cup, Halbfinale 06.01.2021 Manchester United Manchester City 0:2 Premier League 12.12.2020 Manchester United Manchester City 0:0 Premier League 08.03.2020 Manchester United Manchester City 2:0 League Cup, Halbfinale 29.01.2020 Manchester City Manchester United 0:1 League Cup, Halbfinale 07.01.2020 Manchester United Manchester City 1:3

Manchester City vs. Manchester United: Die Premier League heute live im TV und Livestream

Livebilder im Free-TV wird es vom Spiel Manchester City gegen Manchester United in Deutschland nicht geben.

Die Übertragungsrechte der Premiere-League-Saison 2020/21 liegen bei Sky. Dort wird heute selbstverständlich auch das "Match of the Week" zwischen Manchester City und Manchester United übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 17 Uhr auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD. Als Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz.

Um das Spiel bei Sky im Livestream zu sehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Sky-Bestandskunden können die Partie kostenfrei via Sky Go verfolgen, Nicht-Kunden können sich einen kostenpflichtigen Zugang (Sky Ticket) kaufen.

© getty Auch die beiden Trainer Pep Guardiola (l.) und Ole Gunnar Solskjaer werden im Mittelpunkt stehen.

Manchester City vs. Manchester City heute live im Liveticker

SPOX bietet Euch zum Topspiel der Premier League heute selbstverständlich einen Liveticker an.

Premier League: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen