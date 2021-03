Deutschland vs. Nordmazedonien: WM Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der WM-Qualifikation steht für Deutschland heute das Spiel gegen Nordmazedonien auf dem Programm. In folgendem Artikel zeigen wir Euch, wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Highlights von Deutschland vs. Nordmazedonien auf DAZN sehen! Hier gibt's einen Monat kostenlos!

WM-Qualifikation, Deutschland gegen Nordmazedonien: Ort, Uhrzeit, Infos

Für die deutsche Nationalmannschaft geht die wilde Fahrt durch die ersten Qualifikationsspiele zur WM 2022 weiter. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw empfängt am heutigen Mittwoch, 31. März, Nordmazedonien. Das Spiel in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg beginnt um 20.45 Uhr.

Mit zwei Siegen gegen Island und Rumänien ist Deutschland gut in die WM-Qualifikation gestartet. Joachim Löw war bis auf einige Kleinigkeiten mit den beiden Auftritten seines Teams zufrieden. "Am Mittwoch müssen wir volle Kraft voraus das Spiel gewinnen, dann haben wir mit neun Punkten den richtigen Weg eingeschlagen. Die Richtung stimmt in dieser Qualifikation", sagte er im Vorfeld auf die heutige Partie gegen Nordmazedonien. Gut möglich, dass er gegen den bisher vermeintlich schwächsten Gruppengegner personelle Veränderungen in der Startformation vornehmen wird.

Nordmazedonien hat bei der knappen 2:3-Auftaktniederlage in Rumänien sein Potential angedeutet. Am 2. Spieltag wurde Liechtenstein mit 5:0 besiegt. Stürmer Ilija Nestorovski wurde nach einem Skandal-Torjubel im Spiel gegen Liechtenstein aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader für das Spiel in Deutschland gestrichen.

WM-Qualifikation: Stand in der Gruppe J

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Deutschland 2 4:0 6 2. Armenien 2 3:0 6 3. Nordmazedonien 2 7:3 3 4. Rumänien 2 3:3 3 5. Island 2 0:5 0 6. Liechtenstein 2 0:6 0

Deutschland gegen Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute live im Free-TV

Auch das dritte Qualifikationsspiel des DFB-Teams auf dem Weg nach Katar ist live im Free-TV und im Livestream zu verfolgen.

Im Free-TV beginnt RTL um 20.15 Uhr mit seiner Übertragung. Moderator Florian König wird wieder von Uli Hoeneß als Experte unterstützt. Kommentatoren des Spieles sind Marco Hagemann und Steffen Freund.

Deutschland gegen Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute live im Livestream

Über TVNOW bietet RTL auch wieder einen Livestream zum Spiel an. Für diesen müsst Ihr Euch aber zuerst anmelden, zudem ist er kostenpflichtig.

Deutschland gegen Nordmazedonien heute live: Re-Live und Highlights auf DAZN

Bereits wenige Minuten nach Abpfiff des Spieles zeigt DAZN die Höhepunkte des Spieles auf seiner Plattform. Wer es verpasst hat, kann sich das Spiel beim Streamingdienst auch im Re-Live ansehen.

DAZN ist der exklusive Rechteinhaber aller WM-Qualifikationsspiele mit nichtdeutscher Beteiligung. Wenn Ihr Euch umfangreich über die WM-Qualifikation informieren und viele Spiel live sehen wollt, seid Ihr bei DAZN genau richtig.

Neben der WM-Qualifikation zeigt DAZN auch die Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und auch ausgewählte Spiele der Bundesliga live. Fußballherz, was willst du mehr!

Hier geht's zum kostenlosen Gratismonat! Nachdem dieser abgelaufen ist, könnt Ihr ein DAZN-Abo abschließen. Dieses kostet entweder 11,99 Euro pro Monat oder für Sparfüchse 119,99 Euro im Jahr. DAZN kann jederzeit kostenlos gekündigt werden.

© getty Nordmazedonien hatte am vergangenen Sonntag Liechtenstein jederzeit im Griff.

Deutschland gegen Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Auf SPOX könnt Ihr die Partie in einem ausführlichen Liveticker verfolgen. Beinahe in Echtzeit informieren wir Euch über alle Geschehnisse in Duisburg. Auch alle anderen heutigen WM-Qualifikationsspiele werden von uns getickert!

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Nordmazedonien.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

WM, Qualifikation: Termine und Gegner des DFB-Teams

Zehnmal muss die Nationalelf zwischen März und November 2021 im Rahmen der WM-Qualifikation ran. Das sind die Gegner: