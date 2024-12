Vor letztem Saisonrennen in Abu Dhabi: Alpine vollzieht Fahrertausch

Der Australier wird am kommenden Wochenende in Abu Dhabi zum Einsatz kommen, das bestätigte Alpine am Montag. Entsprechende Berichte hatte es bereits am Sonntagabend nach dem Grand Prix in Katar gegeben.

Der bisherige Ersatzfahrer Doohan hatte seinen Platz bei Alpine für die kommende Saison bereits sicher, bei einer Testfahrt im vergangenen Sommer hatte er Mick Schumacher ausgestochen. Nun erhält er in Abu Dhabi Vorbereitungszeit unter Wettkampfbedingungen, den zweiten Alpine steuert Stammfahrer Pierre Gasly.

Ocon, der zur kommenden Saison zum Haas-Team wechselt, bekommt von Alpine für sein frühes Ausscheiden ein Zugeständnis: Der Franzose darf die Testfahrten im Anschluss an das letzte Saisonrennen bereits für seinen künftigen Arbeitgeber bestreiten.