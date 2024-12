Formel 1, GP von Katar in Doha: Wo läuft das Rennen heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 1. Dezember, findet das Rennen in Doha statt. Der Grand Prix von Katar ist das vorletzte Rennen der Saison 2024. Ab 17 Uhr wird auf dem Losail International Circuit gefahren.

Nach dem Doppelsieg von Mercedes in Las Vegas hätte Teamchef Tot Wolff sicherlich nichts gegen ein erneut gutes Ergebnis seines Teams. Die Erinnerungen an Doha könnten allerdings ungute Gefühle bei seinen Fahrern Russell und Hamilton auslösen. Lewis Hamilton erwischte im vergangenen Jahr einen tollen Start und war drauf und dran die Führung zu übernehmen, kollidierte dann aber stattdessen mit seinem Teamkollegen George Russell und schied aus. Beiden Fahrern waren sich im Nachhinein keiner Schuld bewusst. Ist das Ereignis noch in den Köpfen der Mercedes-Piloten, oder gelingt erneut ein starkes Ergebnis?

SPOX verrät Euch, wo das Spektakel übertragen wird.