Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das F1 Qualifying beim GP der USA im TV und Livestream?

Das Qualifying läuft nur auf einem Sender in voller Länge: Sky. Der Pay-TV-Sender geht eine halbe Stunde vor dem Start von Q1 auf Sky Sport F1 (HD) live, das Duo aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher wird Euch in Empfang nehmen.

Wie gewohnt bietet Sky sein Programm auch online an, und zwar auf den beiden Plattformen SkyGo und WOW. Sämtliche Optionen sind allerdings an ein Abo geknüpft, kostenfrei könnt Ihr also nicht einschalten.

Normalerweise werden die Qualifyings dank einer Sublizenz auch bei RTL+ gestreamt, an diesem Wochenende ist die Plattform allerdings nicht dabei. Der Grund: An Rennwochenenden, an denen ein Sprint ausgetragen wird, übernimmt RTL dessen Übertragung anstelle des Qualifyings.