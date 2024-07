Formel 1, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Freie Trainings beim GP von Großbritannien in Silverstone im TV und Livestream?

Nach dem Sieg von George Russell (Mercedes) beim Großen Preis von Österreich am vergangenen Sonntag zieht der Formel-1-Tross weiter nach Silverstone. Dort steht an diesem Wochenende der Große Preis von Großbritannien auf dem Programm. Vor dem Qualifying am Samstag und dem Rennen am Sonntag stehen am heutigen Freitag, 5. Juli, zwei Freie Trainings (13.30 Uhr und 17 Uhr) und morgen ein Freies Training (12.30 Uhr) an.