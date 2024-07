Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Großbritannien in Silverstone im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, 5. Juli, findet auf dem Silverstone Circuit das Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien statt. Dieses beginnt um 16. Uhr. Zuvor können sich die Fahrer im 3. Freien Training ab 12 Uhr noch einmal mit der Strecke vertraut machen.

Der Modus sieht vor, dass das Qualifying in die Abschnitte Q1, Q2 und Q3 unterteilt ist. Nach den ersten beiden Abschnitten scheiden jeweils die fünf langsamsten Fahrer aus. Die zehn schnellsten Fahrer aus Q2 schaffen es also in Q3.