Formel 1: Das Qualifying beim GP von Großbritannien in Silverstone heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In Spielberg konnte sich zuletzt Max Verstappen die Poleposition sichern. Steht der Red-Bull-Pilot auch beim Rennen in Silverstone in der ersten Startreihe?

Vor Beginn: Der Kampf um die Pole beginnt um 16 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifying beim GP von Großbritannien!