Formel 1: Max Verstappen stürmt in Barcelona zum siebten Saisonsieg

Dritter wurde Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der damit den Aufwärtstrend von Mercedes bestätigte. "Es war ein gutes, solides Wochenende für uns", sagte der Brite: "Mit ganz vorne konnte ich nicht mithalten, aber ich war auch nicht weit weg."

Hamiltons Teamkollege Russell (Großbritannien) belegte den vierten Platz, dahinter folgten Charles Leclerc (Monaco) im Ferrari und dessen spanischer Teamkollege Carlos Sainz. Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) war zunächst auf Punktekurs, blieb aber letztlich als Elfter ohne Zähler.

In der WM hat Verstappen nun 219 Punkte und liegt komfortabel an der Spitze. Norris (150) und Leclerc (148) sind die ersten Verfolger. Doch für den von der Pole Position mit großen Ambitionen gestarteten Norris war dieses Rennen insgesamt enttäuschend. Er verlor die Führung in der ersten Kurve an Russell und musste dann auch noch Verstappen ziehen lassen.