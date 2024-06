Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Barcelona in Spanien im Free-TV und Livestream?

Für die Formel-1-Fahrer wird es heute auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya so richtig ernst. Das Rennen beim GP von Spanien startet am heutigen Sonntag, den 23. Juni, um 15 Uhr.

Mit 56 Zählern führt Max Verstappen aktuell in der Fahrerwertung von Charles Leclerc. Gelingt es dem Red-Bull-Piloten seine WM-Führung weiter auszubauen oder kann Leclerc mit einem Sieg in Barcelona wieder näher an seinen Rivalen heranrücken?