Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Katar im TV, Livestream und Liveticker

Beim Großen Preis von Katar findet heute unter anderem auch das Qualifying statt. Wie Ihr beim Kampf um die Pole Position live mit dabei sein könnt, erklärt SPOX.

Die Formel 1 macht Halt in Katar, wo am heutigen Freitag, den 6. Oktober, der 17. Grand Prix der Saison eröffnet wird. Nicht wie üblich mit zwei Freien Trainings, sondern mit nur einem Training und einem Qualifying. Katar zählt nämlich zu den wenigen F1-Stationen, wo am Samstag Sprintrennen gefahren werden.

Um 15.30 Uhr geht es auf dem Losail International Circuit außerhalb von Doha mit dem Training los. Das Qualifying für die Ermittlung der Aufstellung des Rennens am Sonntag startet um 19 Uhr.

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP von Katar

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 6. Oktober 15.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 6. Oktober 19.00 Uhr Qualifying Sa., 7. Oktober 15.00 Uhr Sprint-Shootout Sa., 7. Oktober 19.30 Uhr Sprint So., 8. Oktober 19.00 Uhr Rennen

© getty Max Verstappen benötigt nur mehr drei Punkte, um Weltmeister zu werden.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Katar im TV und Livestream

Wer sowohl das Training als auch das Qualifying in Katar heute nicht verpassen möchte, braucht Zugang zu Sky, da der Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte an der Motorsportkönigsklasse besitzt. Das Training ist ab 15.15 Uhr bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event zu sehen. Das Qualifying überträgt später nur Sky Sport F1 (HD). Bei beiden Sendungen übernehmen Sascha Roos und Ralf Schumacher den Kommentar.

Sky bietet die Sessions nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream zu sehen. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

In Österreich zeichnet der ORF für die Übertragung des Qualifyings verantwortlich. F1-Fans müssen dafür den Free-TV-Sender ORF1 oder den Livestream in der ORF-TVthek öffnen. So können auch Deutsche den Sender empfangen.

Zu guter Letzt ist auch F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, für die Übertragung des Qualifyings verantwortlich. Darauf zugreifen können jedoch nur Bestandskunden.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Katar im Liveticker

Eine Alternative zu allen kostenpflichtigen TV-Sendern und Livestreams bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Wir beschreiben das Geschehen in Katar live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Katar.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Katar im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Grand Prix : Großer Preis von Katar

: Großer Preis von Katar Session: Qualifying

Qualifying Datum : 6.10.

: 6.10. Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort : Losail International Circuit (Katar)

: Losail International Circuit (Katar) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

