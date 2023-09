Beim Grand Prix von Singapur findet heute das Qualifying statt. Wer sich beim Kampf um die Pole Position um die Übertragung im Free-TV und Livestream kümmert, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Wer startet beim morgigen Rennen in Singapur von der Pole Position? Diese Frage wird am heutigen Samstag, den 16. September, mithilfe des Qualifyings beantwortet. Um 15 Uhr geht auf dem Marina Bay Street Circuit der Kampf um die Startplätze los. Davor, um 11.30 Uhr, wird jedoch noch das dritte und letzte Freie Training veranstaltet.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Singapur im TV und Livestream?

Wer für heute auf der Suche nach einer Free-TV-Übertragung ist, geht - zumindest in Deutschland - leer aus. Zwar werden einige wenige Sessions in dieser Saison frei empfangbar angeboten, dies bezieht sich allerdings nur auf Rennen und nicht auf Trainings und Qualifyings.

Wenn man vom 3. Freien Training und vom Qualifying nichts verpassen möchte, geht kein Weg am Pay-TV-Sender Sky vorbei. Dort wird der Formel-1-Tag bei Sky Sport F1 (HD) übertragen - ab 11.15 Uhr das Training, um 14.30 Uhr dann das Qualifying. Das Kommentatoren-Duo bilden dabei einmal mehr Sascha Roos und Ralf Schumacher. Mit einem SkyGo-Abonnement und WOW könnt Ihr zudem auch auf den Livestream von Sky zugreifen.

In Österreich sieht die Sache um einiges anders aus. Das Alpenland bietet nämlich jeden Grand Prix im Free-TV an, für die Sessions in Singapur wurde ServusTV beauftragt. Der Privatsender überträgt das Qualifying zusätzlich auch im kostenlosen Livestream. So können auch Deutsche den Sender empfangen.

Zu guter Letzt sind die Sessions auch bei F1TV zu sehen - jedoch haben nur Bestandskunden darauf Zugriff.

SPOX stellt zum Training und zum Qualifying jeweils einen Liveticker zur Verfügung. So verpasst Ihr nichts vom Geschehen auf dem Asphalt.

Event : Großer Preis von Singapur

: Großer Preis von Singapur Session: 3. Freies Training und Qualifying

3. Freies Training und Qualifying Datum : 16. September

: 16. September Uhrzeit : 11.30 Uhr (3. Freies Training) und 15 Uhr (Qualifying)

: 11.30 Uhr (3. Freies Training) und 15 Uhr (Qualifying) Ort : Marina Bay Street Circuit (Singapur)

: Marina Bay Street Circuit (Singapur) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

