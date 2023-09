Die Formel-1-Saison wird heute mit dem Rennen beim Grand Prix von Singapur fortgesetzt. Hier erfahrt Ihr, wo das Rennen live im TV und Livestream läuft.

In der Formel 1 geht es munter weiter. In Singapur geht am heutigen Sonntag (17. September) das 16. Rennen der Saison über die Bühne. Der Start auf dem Marina Bay Street Circuit erfolgt um 14 Uhr.

An der Spitze der Fahrerwertung ist von Spannung bereits seit Monaten keine Spur mehr. Max Verstappen führt die Meisterschaft komfortabel an und rast seinem dritten WM-Titel in Folge entgegen. Die Konstrukteurswertung hat Red Bull Racing ebenfalls bereits so gut wie in der Tasche. Die Plätze dahinter sind dagegen jedoch weiterhin heiß umkämpft.

Doch auch heute darf Spannung erwartet werden. Die Pole Position hat sich gestern im Qualifying nämlich Carlos Sainz erkämpft, dahinter folgen George Russell und Charles Leclerc. Verstappen patzte in Q2 und startet daher nur von Platz elf.

Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Singapur heute live im Free-TV und Livestream?

Die Formel 1 läuft nicht mehr im Free-TV, daher ist es keine Überraschung, dass das heutige Rennen ebenfalls nicht frei empfangbar ist. Die Übertragungsrechte an der Motorsportkönigsklasse besitzt Sky. Der Pay-TV-Sender bietet alle Freien Trainings, Qualifyings, Sprintrennen und Rennen an. Vier Rennen werden im Lauf der Saison sogar gratis angeboten, allerdings nicht das heutige.

© getty Carlos Sainz liegt auf Rang fünf der Fahrerwertung.

Es geht also kein Weg an Sky vorbei. Wer beim Rennen in Singapur von Anfang bis Ende mit dabei sein möchte, muss um 12.30 Uhr den Sender Sky Sport F1 (HD) einschalten. Um diese Uhrzeit beginnt nämlich die Vorberichterstattung. Später übernehmen dann die Kommentatoren Sascha Roos und Ralf Schumacher die Sendung. Parallel dazu bietet Sky auch einen Livestream an, auf den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mit WOW zugreifen könnt.

Was die Übertragung in Österreich betrifft, ist ServusTV an der Reihe, nachdem beim Grand Prix von Monza noch der ORF zuständig war. Dadurch wird den Österreicherinnen und Österreichern also eine Free-TV- und Gratis-Livestream-Möglichkeit geboten. So können auch Deutsche ServusTV nutzen.

Weiters bietet auch F1TV das Rennen an - jedoch nur seinen Bestandskunden.

Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Singapur heute live im Free-TV und Livestream? Das Rennen im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX den Kampf um die WM-Punkte live mit. Überholmanöver, Ausfälle, Boxenstopps - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Singapur.

Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Singapur heute live im Free-TV und Livestream? Die Startaufstellung

Platz Name 1 Sainz 2 Russell 3 Leclerc 4 Norris 5 Hamilton 6 Magnussen 7 Alonso 8 Ocon 9 Hülkenberg 10 Lawson 11 Verstappen 12 Gasly 13 Pérez 14 Albon 15 Tsunoda 16 Bottas 17 Piastri 18 Sargeant 19 Zhou 20 Stroll

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 15 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 364 2. Sergio Pérez (Red Bull) 219 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 170 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 164 5. Carlos Sainz (Ferrari) 117 6. Charles Leclerc (Ferrari) 111 7. George Russell (Mercedes) 109 8. Lando Norris (McLaren) 79 9. Lance Stroll (Aston Martin) 47 10. Pierre Gasly (Alpine) 37 11. Esteban Ocon (Alpine) 36 12. Oscar Piastri (McLaren) 36 13. Alexander Albon (Williams) 21 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 22. Liam Lawson (AlphaTauri) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 583 2. Mercedes-Benz 273 3. Ferrari 228 4. Aston Martin 217 5. McLaren 115 6. Alpine 73 7. Williams 21 8. Haas 11 9. Alfa-Romeo 10 10. AlphaTauri 3

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.