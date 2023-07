Formel 1, Ungarn-GP - Mercedes-Teamchef Toto Wolff kritisiert Leistung von Lewis Hamilton: "Haben ein Podium verloren"

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat nach dem Großen Preis von Ungarn Kritik an der Leistung von Lewis Hamilton geäußert.

"Das Einzige, was heute gut war, war Georges Fahrerei. Alles andere müssen wir uns anschauen", lautete das erste Fazit von Wolff nach dem Rennen. Später legte er im Interview bei Sky noch einmal nach und mahnte dabei speziell die Leistung von Hamilton an: "Ich glaube, wir haben ein Podium verloren."

Der siebenfache Weltmeister war am Sonntag bei Rennen in Budapest von Platz eins gestartet, stand im Ziel jedoch nur auf dem vierten Rang. Vor allem am Start hatte Hamilton große Probleme, als er mit Max Verstappen (Red Bull) und dem McLaren-Duo um Lando Norris und Oscar Piastri gleich drei Piloten passieren lassen musste.

Kritik an der Strategie seines Team wollte Wolff dabei nicht zulassen. "Da können wir uns nichts vorwerfen. Wir hatten, glaube ich, das zweitschnellste Auto. Tatsächlich war nur Max [Verstappen] schneller. Aber wir haben das Potenzial einfach nicht genutzt."

In Schutz genommen wurde Hamilton von Sky-Experte Ralf Schumacher. "So ein Startablauf kann schon mal schieflaufen. Du orientierst dich nach hinten und dann ist alles schon zu spät und du bist nur noch Passagier und kannst nichts mehr machen."

Mit dem vierten Platz in Budapest behauptete Hamilton auch seinen vierten Platz in der WM-Wertung. Auf den Drittplatzierten Fernando Alonso sind es nur noch sechs Zähler Rückstand. Eine größere Lücke klafft dann auf die beiden RB-Piloten Verstappen und Sergio Pérez.