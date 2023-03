Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung

Die Formel-1-Saison ist mittlerweile voll im Gange. SPOX liefert Euch den aktuellen Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung.

Seit dem 3. März qualmen auf den Strecken der Formel 1 die Reifen. In Bahrain erfolgte der Startschuss zur Weltmeisterschaft 2023, die insgesamt 23 Rennen beinhaltet und - sollte es keine Absagen geben - die längste Saison aller Zeiten sein wird.

Von Rennen zu Rennen kämpfen dabei 20 Fahrer, die für insgesamt zehn Rennställe fahren, um die begehrten WM-Punkte. Pro Rennen bekommen die besten Zehn Punkte, die genaue Verteilung sieht folgendermaßen aus:

1. Platz = 25 Punkte

2. Platz = 18 Punkte

3. Platz = 15 Punkte

4. Platz = 12 Punkte

5. Platz = 10 Punkte

6. Platz = 8 Punkte

7. Platz = 6 Punkte

8. Platz = 4 Punkte

9. Platz = 2 Punkte

10. Platz = 1 Punkt

Zusätzlich dazu erhält der Pilot, der im Rennen die schnellste Rennrunde erzielen konnte, einen weiteren Extrapunkt. Allerdings unter einer Bedingung: Er selbst muss das Rennen als Zehnter oder besser beenden. Sollte der Fahrer mit der schnellsten Runde Elfter oder schlechter werden, wird kein Extrapunkt vergeben.

Dazu gibt es auch in diesem Jahr wieder Sprintrennen. Diese Art von Session existiert bereits seit zwei Saisons und wurde mehrfach geändert. Unter anderem wurde auch das Punktesystem bereits einmal erneuert. So sieht die aktuelle Verteilung aus: Für Platz eins bekommt man 8 Punkte, für Platz zwei 7, für Platz drei 6, für Platz vier 5 und so weiter.

© getty Nico Hülkenberg fährt seine erste Saison für Haas.

Zudem wurde vor Beginn der Saison 2023 die Anzahl der Sprintrennen von drei auf sechs vergrößert. In diesem Jahr wird das Sprintrennen in Baku (GP von Aserbaidschan), Spielberg (GP von Österreich), Spa-Francorchamps (GP von Belgien), Losail (GP von Katar), Austin (GP der USA) und Sao Paulo (GP von Brasilien) eingesetzt.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX den aktuellen Stand in der F1-Weltmeisterschaft. Dabei wird neben der Fahrerwertung auch die Konstrukteurswertung aufgezählt.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 2 von 23 Rennen

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Punkte 1. Max Verstappen 44 2. Sergio Perez 43 3. Fernando Alonso 30 4. Carlos Sainz 20 5. Lewis Hamilton 20 6. George Russell 18 7. Lance Stroll 8 8. Charles Leclerc 6 9. Valtteri Bottas 4 10. Esteban Ocon 4 11. Pierre Gasly 4 12. Kevin Magnussen 1 13. Alexander Albon 1 14. Yuki Tsunoda - 15. Nico Hülkenberg - 16. Logan Sargeant - 17. Guanyu Zhou - 18. Nyck de Vries - 19. Oscar Piastri - 20. Lando Norris -

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 87 2. Aston Martin 38 3. Mercedes-Benz 38 4. Ferrari 26 5. Alpine 8 6. Alfa Romeo 4 7. Haas 1 8. Williams 1 9. AlphaTauri - 10. McLaren -

© getty Max Verstappen jagt seinen dritten WM-Titel.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung - Übertragung der Rennen im TV und Livestream

Sky besitzt in Deutschland weiterhin die Übertragungsrechte an der Motorsportkönigsklasse und bietet daher alle Sessions live und in voller Länge an. Genutzt dafür wird der Sender Sky Sport F1 (HD), auf dem Kommentator Sascha Roos sowie die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock Teile des Sky-Teams bilden.

Außerdem ist Sky auch für die Übertragung im kostenpflichtigen Livestream zuständig. Mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW erhaltet Ihr Zugriff auf diesen.

Nachdem RTL aus dem Deal mit Sky ausgestiegen ist, gibt es in Deutschland zur Formel 1 keine Free-TV-Übertragungen mehr. In Österreich jedoch teilen sich weiterhin der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte. Beide österreichischen Sender sind Wochenende für Wochenende stets auch mit Livestreams zur Stelle.

Darüber hinaus wird auch bei F1TV, dem hauseigenen Streamingdienst der Formel 1, alles angeboten, was die Formel 1 zu bieten hat - allerdings nur für Bestandskunden, da die Rechtesituation wegen Sky keine neuen Abos erlaubt.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung - die Motorsportkönigsklasse im Liveticker

SPOX bietet zu allen Sessions in dieser Saison - egal, ob Freies Training, Qualifying, Sprintrennen oder Rennen - jeweils einen Livestream zum Mitlesen an.

© getty Fernando Alonso gehört mit 41 Jahren immer noch zu den besten Fahrern im Feld.

Formel 1: Der Rennkalender 2023