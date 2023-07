In der Formel 1 kommt es heute zum vorgezogenen Qualifying beim GP von Belgien. SPOX erklärt Euch, wo die Session am heutigen Freitag live im TV und Livestream läuft / übertragend wird.

Die erste Hälfte der Formel-1-Saison 2023 ist geschafft. Die elf zurückliegenden Rennen waren dabei stets vom österreichischen Rennstall Red Bull geprägt. Das Team um die Fahrer Max Verstappen und Sergio Pérez belegte auf allen bisherigen Strecken den ersten Platz.

Für etwas mehr Abwechslung könnte an diesem Wochenende das Sprintformat sorgen. Die Spezialsession wird wie gewohnt am Samstag ausgetragen. Damit es zu keinen zeitlichen Überschneidungen kommt, verschob die Rennserie das Qualifying bereits auf den heutigen Freitag.

Der Wegfall von zwei freien Trainings stellt jedoch zeitgleich einen Nachteil für die Teams - und insbesondere für jene mit neuen Updates im Gepäck - dar. Dazu gehören könnte mit Haas-Pilot Nico Hülkenberg auch der einzige deutsche Fahrer derzeit, dessen Forderungen nach Verbesserungen zuletzt immer lauter wurden.

© getty Red Bull-Pilot Sergio Pérez steht nach durchwachsenen Leistungen in der Kritik. Kann er seinen Formel 1-Sitz behaupten?

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream?

Ihr wollt Euch das Qualifying am Freitag live im TV oder Livestream anschauen? Dann braucht Ihr das entsprechende Abonnement vom Pay-TV-Unternehmen Sky. SPOX klärt Euch auf.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Belgien heute im Livestream?

Wer die Formel-1-Session am liebsten im Livestream sehen will, braucht das so genannte "Live Sport Abo" auf der Plattform Wow (ehemals Sky Ticket). Hier bekommt Ihr Zugriff auf alle Inhalte, die Sky aktuell zur Verfügung stehen. Neben den Sessions der Formel 1 seht Ihr damit also auch die erste und zweite Fußball-Bundesliga sowie zahlreiche Veranstaltungen der Sportarten Tennis, Golf und Eishockey.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Der Übertragungsbeginn wurde auf 16.45 Uhr terminiert. Als Kommentatoren sind Sascha Roos und Timo Glock im Einsatz.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Belgien heute im TV?

Ein anderes Abo bedarf es dagegen für all diejenigen, die sich die Session lieber im linearen Fernsehen anschauen wollen. In diesem Fall kommt Ihr mit dem "Sky Sport Paket" inklusive Sky-Q-Receiver auf Eure Kosten. 20 Euro beträgt der Preis pro Monat im Jahrestarif. Alle weiteren Infos gibt's hier.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream? - Der Zeitplan am Wochenende

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 28. Juli 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 28. Juli 17.00 Uhr Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Sprint Samstag, 29. Juli 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 30. Juli 15.00 Uhr

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream? - Liveticker bei SPOX

Das Qualifying beim Großen Preis von Belgien kostenlos erleben? Das geht nur mit unserem hauseigenen Liveticker von SPOX. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings (ab 17.15 Uhr)

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream? - Aktuelle News zur Formel 1

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream? - Alle Infos zur Strecke in Spa