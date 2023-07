Auch in Spa steht ein Sprintrennen auf dem Plan. SPOX zeigt Euch, wo das Spektakel der Formel 1 heute live im Free-TV und Livestream läuft.

Auch im dritten von insgesamt sechs Sprintrennen in dieser Saison wird am heutigen Samstag um WM-Punkte gefahren. Während in der Vorsaison so noch die Startformation für das große Rennen ermittelt wurde, kann der Sieger nun sogar acht Zähler für die Gesamtwertung ergattern.

Das Sprintrennen beim Großen Preis von Belgien auf der legendären Strecke in Spa beginnt um 16.30 Uhr. Die Aufstellung wird ab 12 Uhr im Sprint-Shootout ermittelt.

Nach dem tragischen Tod des 18-jährigen Dilano van't Hoff bei der "Formula Regional European Championship by Alpine" Anfang Juli wird schon heute die gefährliche Kurvenfolge Equ Rouge im Mittelpunkt stehen.

Formel 1, GP von Belgien: Der Zeitplan im Überblick

Session Datum/Tag Uhrzeit/Beginn 1. Freies Training Freitag, 28. Juli 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 28. Juli 17.00 Uhr Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Sprint Samstag, 29. Juli 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 30. Juli 15.00 Uhr

© getty

Formel 1 Spa: Wo läuft das Sprintrennen beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream?

Auch an diesem Wochenende ist Sky die einzige Anlaufstelle in Deutschland, wenn es um die Übertragung der Formel 1 geht. Eine Berichterstattung im Free-TV gibt es nicht, da der Bezahlsender die Exklusivrechte an der Königsklasse des Motorsports besitzt.

Das Sprintrennen könnt Ihr am heutigen Samstag auf den Sendern Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD live sehen. Um 11.45 Uhr gehen unter anderem Sascha Roos (Kommentator) und Timo Glock (Experte) für das Shootout auf Sendung. Um 15.30 Uhr starten die Vorberichte für das Sprintrennen.

Wer auf einen Livestream zurückgreifen will, kann entweder SkyGo oder das ehemalige SkyTicket, Wow, nutzen. Beide Dienste sind ebenfalls kostenpflichtig.

Wer Bestandskunde ist, kann außerdem F1TV für eine Online-Übertragung abrufen. Dabei handelt es sich um den hauseigenen Sender der Formel 1.

In Österreich verhält es sich mit der Übertragung ein wenig anders. Dort teilen sich ServusTV und der ORF die Übertragungsrechte an allen Sessions der Königsklasse. Ersterer ist für das Geschehen in Spa verantwortlich. Wie Ihr in Deutschland darauf zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1 Spa: Wo läuft das Sprintrennen beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Falls Ihr das Sprintrennen in Belgien nicht live sehen könnt, seid Ihr bei SPOX goldrichtig. Wir begleiten alle Sessions der Formel 1, also auch vom Großen Preis in Spa, im Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker für das Sprintrennen.

Formel 1 Spa: Wo läuft das Sprintrennen beim GP von Belgien heute live im Free-TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Grand Prix: Großer Preis von Belgien

Großer Preis von Belgien Sessions: Sprint-Shootout und Sprintrennen

Sprint-Shootout und Sprintrennen Datum: 29. Juli 2023

29. Juli 2023 Uhrzeit: 12.30 Uhr (Sprint-Shootout), 16.30 Uhr (Sprintrennen)

12.30 Uhr (Sprint-Shootout), 16.30 Uhr (Sprintrennen) Austragungsort: Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa

Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa TV: Sky, ServusTV (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, servustv.com (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Die Fahrerwertung nach 12 von 23* Rennen

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 281 2. Sergio Pérez (Red Bull) 171 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 139 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 133 5. George Russell (Mercedes) 90 6. Carlos Sainz (Ferrari) 87 7. Charles Leclerc (Ferrari) 80 8. Lando Norris (McLaren) 60 9. Lance Stroll (Aston Martin) 45 10. Esteban Ocon (Alpine) 31 11. Oscar Piastri (McLaren) 27 12. Pierre Gasly (Alpine) 16 13. Alexander Albon (Williams) 11 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.