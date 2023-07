Formel 1 - Der Rennkalender 2024: Alle Strecken und Daten zur kommenden F1-Saison

Die Formel 1 hat den Kalender für die Saison 2024 bekannt gegeben. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zu den Terminen und Strecken.

Für das Jahr 2024 peilt die Formel 1 erneut einen Rekord an. Mit 24 Grands Prix sollen so viele Rennen steigen wie noch nie zuvor. Diese sollen von Anfang März bis Anfang Dezember stattfinden.

Formel 1 - Der Rennkalender 2024: Alle Strecken und Termine im Überblick

Für eine Besonderheit sorgt vor allem der Saison-Start: Um das Rennen in Saudi-Arabien noch vor Beginn des Ramadans durchzuführen, rutscht es auf Samstag, den 9. März. Auch der Auftakt eine Woche zuvor in Bahrain wird daher um 24 Stunden vorverlegt, damit genügend Zeit für Auf- und Abbau sowie Transport bleibt.

Damit finden im kommenden Jahr gleich drei Rennen an einem Samstag statt: Auch für Las Vegas (23. November) wird das, wie schon bei der Premiere in diesem Jahr, gelten.

Nummer Datum Strecke Ort 1 02.03.2024 Großer Preis von Bahrain Sachir 2 09.03.2024 Großer Preis von Saudi-Arabien Dschidda 3 24.03.2024 Großer Preis von Australien Melbourne 4 07.04.2024 Großer Preis von Japan Suzuka 5 21.04.2024 Großer Preis von China Schanghai 6 05.05.2024 Großer Preis von Miami Miami 7 19.05.2024 Großer Preis der Emilia-Romagna Imola 8 26.05.2024 Großer Preis von Monaco Monte Carlo 9 09.06.2024 Großer Preis von Kanada Montreal 10 23.06.2024 Großer Preis von Spanien Barcelona 11 30.06.2024 Großer Preis von Österreich Spielberg 12 07.07.2024 Großer Preis von Großbritannien Silverstone 13 21.07.2024 Großer Preis von Ungarn Budapest 14 28.07.2024 Großer Preis von Belgien Spa 15 25.08.2024 Großer Preis der Niederlande Zandvoort 16 01.09.2024 Großer Preis von Italien Monza 17 15.09.2024 Großer Preis von Aserbaidschan Baku 18 22.09.2024 Großer Preis von Singapur Singapur 19 20.10.2024 Großer Preis der USA Austin 20 27.10.2024 Großer Preis Mexiko Mexiko-Stadt 21 03.11.2024 Großer Preis von Brasilian Sao Paulo 22 23.11.2024 Großer Preis von Las Vegas Las Vegas 23 01.12.2024 Großer Preis von Katar Losail 24 08.12.2024 Großer Preis der VAE Abu Dhabi

Formel 1 - Der Rennkalender 2024: F1 will mehr Nachhaltigkeit

Darüber hinaus hat die Königklasse mit einigen Änderungen in der Planung für mehr Nachhaltigkeit sorgen zu wollen. "Die Formel 1 hat ihre Absicht deutlich gemacht, den Kalender stärker zu regionalisieren, den logistischen Aufwand zu reduzieren und die Saison nachhaltiger zu gestalten", heißt es von offizieller Seite.

In der Tat haben sich einige traditionelle Termine verändert. So wandert das Rennen im japanischen Suzuka (7. April) aus dem Herbst in den April und findet vor dem Großen Preis von China (21. April) statt, der erstmals seit der Corona-Pandemie wieder ausgetragen werden soll.

Die weite Reise nach Aserbaidschan (15. September) liegt künftig auf dem Weg nach Singapur (22. September), Katar (1. Dezember) bildet zudem einen Double-Header mit dem Saisonfinale in Abu-Dhabi (8. Dezember). Das alles soll "für einen besseren Ablauf der Rennen in bestimmten Regionen" sorgen, "und diese Arbeit wird fortgesetzt".

Einige der besonders irrsinnigen Sprünge über den Globus sind damit in der Tat gestrichen, andere bleiben allerdings noch. Miami (5. Mai) liegt zwischen dem asiatischen und dem europäischen Block. Und letzterer wird unterbrochen für eine Reise über den Atlantik nach Kanada (9. Juni). Aufgrund "klimatischer und vertraglicher Rahmenbedingungen", schreibt die Formel 1, "wird es immer wieder zu Reisen kommen, die nicht vollständig regionalisierbar sind."

Sehr lukrative Verträge hat die Rennserie weiterhin mit den Ländern im Nahen Osten, nicht zufällig finden Saisonstart und Saisonfinale komplett im arabischen Raum statt.

© getty

Formel 1: Die Cockpits der Saison 2024