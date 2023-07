Formel 1 - Max Verstappen zofft sich mit Renningenieur am Funk: "Könnten noch ein bisschen Boxenstopp-Training machen"

Beim Großen Preis von Belgien fährt Max Verstappen außer Konkurrenz zum Sieg. Am Funk gab es zwischen dem Niederländer und seinem Renningenieur dennoch etwas Zoff.

Nach seinem letzten Boxenstopp bekam Verstappen von seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase die Anweisung, die Reifen zu schonen und nicht weiter zu pushen. Der amtierende Weltmeister aber ignorierte die Instruktion und fuhr prompt Bestzeiten.

"Du bist auf deiner Out Lap ein bisschen hart mit den Reifen umgegangen. Wir müssen diesen Satz schonen. Bitte benutze deinen Kopf", mahnte Lambiase, was Verstappen wiederum zu einer trotzigen Antwort veranlasste.

"Ich kann auch noch ein bisschen pushen, dann können wir noch ein bisschen Boxenstopp-Training machen", erwiderte der Niederländer in einer sarkastischer Tonlage. Lambiase ließ sich auf die Spielchen mit seinem Schützling jedoch nicht ein und antwortete trocken: "Nein. Dieses Mal nicht."

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko kommentierte den Funk-Zoff nach dem Rennen mit einem Augenzwinkern. "Ich will das nicht im Detail erörtern. Aber einmal ging es um die schnellste Runde, und ein andermal darum, wenn er was schonen soll, ob das der andere Fahrer auch macht. Und dergleichen", meinte dieser gegenüber Sky. In dieser Hinsicht seien Verstappen und Lambiase, die sich privat bestens verstehen, ein wenig wie "ein altes Ehepaar".

Unbeeindruckt von den Neckereien am Funk zog Verstappen nach seinem Sieg in Spa in der WM-Wertung weiter davon. Auf Teamkollege Sergio Pérez hat er nun ein komfortables Polster von 125 Punkten.