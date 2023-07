Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Ungarn im TV, Livestream und Liveticker

Der Grand Prix von Ungarn wird heute mit dem Qualifying fortgesetzt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Session live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tag zwei des Formel-1-Rennwochenendes in Ungarn ist erreicht. Wie es meistens der Fall ist, ist auch der heutige Samstag (22. Juli) für das 3. Freie Training und das Qualifying bestimmt. Der Tag auf dem Hungaroring in der ungarischen Hauptstadt Budapest beginnt um 12.30 Uhr mit dem 3. Freien Training und wird später, um 16 Uhr, mit dem Qualifying fortgesetzt.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Ungarn im TV und Livestream

Wer vom Kampf um die Pole Position nichts verpassen will, ist mit Sky auf der sicheren Seite. Beim Pay-TV-Sender liegen die Übertragungsrechte an ausnahmslos allen F1-Sessions in dieser Saison, daher ist neben dem Qualifying heute auch das 3. Freie Training bei Sky zu sehen. In beiden Fällen haben die Motorsportfans drei Sender zur Auswahl, die allesamt die Sessions übertragen: Sky Sport UHD, Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 (HD).

© getty Max Verstappen führt die Fahrerwertung an.

Zeitgleich kümmert sich Sky auch um eine Übertragung im Livestream. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW benötigt.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Morgen bietet Sky das Rennen gratis auf YouTube und im Livestream an, da der Ungarn-GP zu den vier Rennen dazugehört, die aufgrund der Vertragssituation frei empfangbar sein müssen.

Im deutschen Free-TV wird das Qualifying nicht gezeigt, dafür jedoch im österreichischen. Dafür wurde diesmal ServusTV beauftragt, nachdem für den Grand Prix von Großbritannien noch der ORF im Einsatz war. ServusTV ist, wie Sky, ebenfalls mit einem Livestream zur Stelle. Dieser ist zwar gratis, allerdings grundsätzlich nur für in Österreich lebende Fans gedacht. So könnt Ihr die Barriere zum Stream umgehen.

Weiters können F1TV-Bestandskunden beim Qualifying live mit dabei sein.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Ungarn im Liveticker

SPOX ist mit einem ausführlichen Liveticker zum Qualifying zur Stelle. So können auch die, die auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen können, beim Kampf um die Pole live mit dabei sein.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim Grand Prix von Ungarn.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Ungarn im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Ungarn

Großer Preis von Ungarn Session: Qualifying

Qualifying Datum: 22. Juli 2023

22. Juli 2023 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Strecke: Hungaroring, Budapest (Ungarn)

Hungaroring, Budapest (Ungarn) TV: Sky, ServusTV (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

© getty Max Verstappen rast seinem dritten WM-Titel entgegen.

Formel 1: Der Rennkalender