Formel 1, GP von Kanada: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Zum zweiten Mal in dieser Formel 1-Saison findet ein Rennen auf dem amerikanischen Kontinent statt. Für die Fahrer geht es Mitte Juni nach Montreal in Kanada. Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - SPOX versorgt Euch mit allen Infos zum GP.

Nach dem GP von Miami Anfang Mai trifft sich die Formel 1-Elite zum zweiten Mal in der laufenden Saison auf dem nordamerikanischen Kontinent. Auf der temporären Rennstrecke Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal kämpfen die Fahrer erneut um wichtige WM-Punkte.

Alle Infos zum GP von Kanada gibt es hier bei SPOX.

Formel 1, GP von Kanada: Datum, Termin und Zeitplan

Traditionell steht der erste Tag des Rennwochenendes im Zeichen der Freien Trainings. Am Freitag, den 16. Juni finden die ersten beiden Trainings auf dem Renncircuit in Montreal statt. Aufgrund der Zeitverschiebung müssen sich die europäischen Rennsportfans auf ungewöhnliche Startzeiten einstellen.

Sechs Stunden früher als in Mitteleuropa starten die Events in Kanada. Das 1. Freie Training startet demnach um 19.30 Uhr deutscher Zeit. Das 2. Freie Training ist für 23 Uhr angesetzt.

Auch der zweite Renntag am Samstag, 17. Juni, beginnt erst am Abend. Um 18.30 Uhr starten die Piloten ins 3. Freie Training, ehe es um 22 Uhr im Qualifying um die Pole Position geht.

Zur besten Sendezeit von 20 Uhr geht dann am Sonntag, 18. Juni, das Rennen vonstatten.

© getty Auf ein Neues? Max Verstappen gewann im letzten Jahr den GP von Kanada.

Als Favorit wird beim kommenden Rennen erneut Max Verstappen an den Start gehen. Nicht nur konnte der Red Bull-Pilot die vergangenen drei Rennen in Miami, Monaco und Spanien für sich entscheiden, er siegte auch im vergangenen Jahr beim GP von Kanada. Das restliche Fahrerfeld wird versuchen, den Niederländer in Montreal zu schlagen.

Formel 1, GP von Kanada: Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 16. Juni 19.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. Juni 23.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. Juni 18.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 17. Juni 22.00 Uhr Qualifying Sonntag, 18. Juni 20.00 Uhr Rennen

Formel 1, GP von Kanada: Die Rennstrecke im Überblick

Der Circuit Gilles-Villeneuve ist eine temporäre Rennstrecke, die extra für den GP jedes Jahr aufgebaut wird. Auf 4,361 Kilometern erstreckt sich der Kurs durch die nordostkanadische Stadt Montreal.

Streckenname: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Länge: 4,361 Kilometer

4,361 Kilometer Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 6

6 Streckenrekord: 1:13,078, Valtteri Bottas (2019)

Formel 1, GP von Kanada: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland zeigt sich Sky exklusiv für die Übertragung des GPs von Kanada zuständig. Bereits die ganze Saison übernimmt einzig Sky die Ausstrahlung der Formel 1. In Österreich bieten sich Euch hingegen mehrere Möglichkeiten, das Rennwochenende im TV und im Livestream zu verfolgen.

Formel 1, GP von Kanada: Übertragung im TV

Im Pay-TV seht Ihr alle Sessions des GPs von Kanada live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top-Event. Wie gewohnt begleiten Euch Kommentator Sascha Roos sowie die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock durch das gesamte Wochenende.

In Österreich ist der ORF für die Übertragung aus Kanada verantwortlich. Insgesamt zeigt der Sender in der Saison 2023 neun Rennen live im TV. ServusTV überträgt die weiteren Rennen im österreichischen TV.

Formel 1, GP von Kanada: Übertragung im Livestream

Die Sender, die das Rennwochenende im TV begleiten, zeigen sich auch für Angebote im Livestream zuständig.

Über SkyGo und WOW bietet Sky zwei verschiedene Optionen an. Beide sind allerdings kostenpflichtig.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Der ORF bietet einen kostenfreien Livestream seines gesamten Programms an, mit dem Ihr auch den GP von Kanada live erleben könnt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr auch in Deutschland den österreichischen Stream sehen könnt.

Eine weitere Option bietet zudem die Plattform F1TV, allerdings nur für Bestandskunden.

Formel 1, GP von Kanada: Das Wochenende im Liveticker

Wer keine der oben genannten Optionen wahrnehmen kann, sollte den SPOX-Liveticker zur Hand haben. Damit verpasst Ihr während des gesamten Wochenendes garantiert keine entscheidende Szene.

© getty Positive Tendenz: Nach den Plätzen Zwei und Drei in Spanien will Mercedes beim GP von Kanada den Trend fortsetzen.

Formel 1: Der Rennkalender