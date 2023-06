In der Formel 1 wird heute der Große Preis von Spanien gefahren. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Heute geht es in der Formel 1 beim Großen Preis von Spanien um WM-Punkte. Setzt Max Verstappen seine Siegesserie fort? Das und noch viel mehr erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Liveticker.

Formel 1: Rennen beim GP von Spanien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Red Bull und Allesgewinner Max Verstappen sind unersättlich. Das wollen die Roten Bullen auch beim Großen Preis von Spanien nachweisen. Doch die Konkurrenz um Aston Martin, Ferrari und Mercedes hat aufgerüstet und hofft, ein Wörtchen mitzureden. Verstappen zeigte im gestrigen Qualifying aber seine Ausnahmestellung und startet heute von der Pole Position aus ins Rennen.

Vor Beginn: Der Kampf um die WM-Punkte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya geht um 15 Uhr deutscher Zeit los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim Großen Preis von Spanien.

Formel 1: Rennen beim GP von Spanien heute live im TV und Livestream

Der exklusive Rechteinhaber Sky zeigt das heutige Rennen für alle zugänglich im Livestream auf skysport.de, über die Sky Sport App sowie über seinen YouTube-Kanal.

Im Pay-TV zeigt Sky das Rennen samt Vorberichterstattung ab 13.30 Uhr auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Einen kostenpflichtigen Livestream bietet Sky via WOW, dem Streamingkanal des Pay-TV-Senders, an. In der Sky-Go-App können Sky-Kunden des Rennen zudem ohne weitere anfallende Kosten live verfolgen.

In Österreich wird das Rennen im Free-TV auf ORF1 im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek live gezeigt.

Formel 1: Rennen beim GP von Spanien - Die Startaufstellung