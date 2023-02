Die Formel-1-Saison 2023 startet am 03. März. Bis zum Saisonfinale am 26. November stehen für die Fahrer und Teams insgesamt 23 Rennen auf dem Programm. SPOX wirft für Euch einen Blick auf den gesamten F1-Rennkalender der Saison 2023.

Die Formel 1, die Königsklasse des Motorsports, startet Anfang März in ihre 74. Saison. Auch in diesem Jahr besucht die Formel traditionsreiche Orte wie Spa oder Silverstone. Aber auch zwei neue Grands Prix stehen im Rennkalender der Saison 2023.

Formel 1: Rennkalender der Saison 2023

In der Saison 2023 absolviert die Formel 1 erneut 23 Rennen. Geplant war für das neue Jahr eine Rekordsaison mit einer Anzahl von 24 Rennen. Noch vor Saisonstart wurde der GP von China aufgrund der Corona-Pandemie jedoch abgesagt.

Den Saisonauftakt bestreitet die Formel 1 vom 3. bis 5. März auf dem Bahrain International Circuit in Sachir. Das große Saisonfinale findet auch in diesem Jahr vom 24. bis 26. November auf dem Marina Street Circuit in Abu Dhabi statt. Zu den großen Highlights im Rennkalender zählen auch in diesem Jahr der GP von Großbritannien vom 7. bis zum 9. Juli oder der GP von Monaco vom 26. bis zum 28. Mai. Ein Großer Preis von Deutschland findet in diesem Jahr nicht statt.

Mit dem Großen Preis von Katar und dem GP von Las Vegas stehen für die Formel 1 in diesem Jahr zwei neue Rennen auf dem Programm an. Der GP von Katar kehr nach einem Jahr Pause in den Rennkalender zurück. Der GP von Las Vegas ist dagegen nach über 40 Jahren erstmals wieder Teil der Formel-1-Saison. Nach den Rennen in Austin und Miami, ist der GP von Las Vegas das dritte F1-Rennen auf US-Boden. F1-Eigentümer Liberty Media stößt damit weiter in den amerikanischen Markt vor. Den wenig beliebten Großen Preis von Frankreich hat die Formel 1 hingegen gestrichen.

Die Formel 1 absolviert in der neuen Saison erneut diverse Sprintrennen. Gleich sechs Sprints stehen in der Saison 2023 auf dem Programm - und damit gleich doppelt so viele wie noch in der vergangenen Saison.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2023 im Überblick

Nr. Grand Prix Datum Rennstart ME(S)Z 1. Bahrain / Sachir 03. bis 05. März Rennen: 16.00 Uhr 2. Saudi-Arabien / Dschidda 17. bis 19. März Rennen: 18:00 Uhr 3. Australien / Melbourne 31. März bis 02. April Rennen: 07:00 Uhr 4. Aserbaidschan / Baku 28. April bis 30. April Rennen: 13:00 Uhr 5. Miami / Miami 05. Mai bis 07. Mai Rennen: 21:30 Uhr 6. Emilia Romagna / Imola 19. Mai bis 21. Mai Rennen: 15.00 Uhr 7. Monaco / Monte Carlo 26. Mai bis 28. Mai Rennen: 15.00 Uhr 8. Spanien / Barcelona 02. Juni bis 04. Juni Rennen: 15.00 Uhr 9. Kanada / Montreal 16. Juni bis 18. Juni Rennen: 20.00 Uhr 10. Österreich / Spielberg 30. Juni bis 02. Juli Rennen: 15.00 Uhr 11. Großbritannien / Silverstone 07. Juli bis 09. Juli Rennen: 16.00 Uhr 12. Ungarn / Hungaroring 21. Juli bis 23. Juli Rennen: 15.00 Uhr 13. Belgien / Spa 28. Juli bis 30. Juli Rennen: 15.00 Uhr 14. Niederlande / Zandvoort 25. August bis 27. August Rennen: 15.00 Uhr 15. Italien / Monza 01. September bis 03. September Rennen: 15.00 Uhr 16. Singapur / Singapur 15. September bis 17. September Rennen: 14.00 Uhr 17. Japan / Suzuka 22. September bis. 24. September Rennen: 07.00 Uhr 18. Katar / Losail 06. Oktober bis 08. Oktober Rennen: 16.00 Uhr 19. USA / Austin 20. Oktober bis 22. Oktober Rennen: 21.00 Uhr 20. Mexiko / Mexiko-Stadt 27. Oktober bis 29. Oktober Rennen: 21.00 Uhr 21. Brasilien / Sao Paulo 03. November bis 05. November Rennen: 18.00 Uhr 22. Las Vegas / Las Vegas 16. November bis 18. November Rennen: 07.00 Uhr 23. VAE / Abu Dhabi 24. November bis 26. November Rennen: 14.00 Uhr

Formel 1: Fahrer und Teams in der Saison 2023

In der Formel-1-Saison 2023 gehen erneut 10 Teams und insgesamt 20 Fahrer an den Start. Das Red-Bull-Team rund um Max Verstappen geht als Titelverteidiger in der Konstrukteurs-WM in das neue Jahr. Der Niederländer selbst gewann im vergangenen Jahr seinen zweiten Fahrertitel.

© getty Max Verstappen und das Red-Bull-Team gehen als Titelverteidiger in der Fahrer- und Konstrukteurswertung in die Formel-1-Saison 2023.

Mit Nico Hülkenberg hat auch im neuen F1-Jahr ein deutscher Fahrer ein Cockpit sicher. Der Emmericher fährt 2023 an der Seite von Kevin Magnussen für das Haas-Team. Er ersetzt damit Mick Schumacher, der sich in der neuen Saison mit einer Testfahrerrolle bei Mercedes begnügen muss.

Formel 1: Fahrer und Teams in der Saison 2023 im Überblick