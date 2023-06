Beim GP von Spanien bestreiten die Formel-1-Fahrer am heutigen Tag das Qualifying. Alle Informationen zu der Übertragung des Spektakels und wo Ihr den Kampf um die Poleposition heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Formel 1 ist zu Gast in Barcelona! Beim GP von Spanien absolvieren die Fahrer und Teams das siebte Rennwochenende der Saison. Wer verschafft sich heute im Qualifying die beste Ausgangsposition für das morgige Rennen?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Qualifying beim GP von Spanien beginnt am heutigen Samstag, den 03. Juni, um 16.00 Uhr. Als Austragungsort dient der Circuit de Barcelona-Catalunya in Barcelona.

Das Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bestreiten die Formel-1-Fahrer heute zum ersten Mal seit 2007 auf einer veränderten Streckenvariante. Bis 2022 mussten die Piloten auf dem Rennkurs eine Schikane vor der letzten Kurve durchfahren. Diese Schikane ist in diesem Jahr passé - sie wurde von einer Highspeed-Rechtkurve ersetzt.

Als großer Favorit auf die Poleposition gilt in Barcelona Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Der WM-Führende sicherte sich schon am vergangenen Wochenende in Monaco die Pole. Startet der Niederländer auch im morgigen Rennen von Startplatz eins?

© getty Der diesjährige GP von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya findet auf einer veränderten Streckenkonfiguration statt.

Formel 1, GP von Spanien: Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Start Fr., 02.06. 1. Freies Training 13.30 Uhr Fr., 02.06. 2. Freies Training 17 Uhr Sa., 03.06. 3. Freies Training 12.30 Uhr Sa., 03.06. Qualifying 16 Uhr So., 04.06. Rennen 15 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Spanien im TV und Livestream

In Deutschland zeigt Sky das Qualifying beim GP von Spanien wie üblich live im TV und Livestream. Der Sender überträgt das morgige Rennen kostenlos, das heutige Qualifying seht Ihr dagegen im Pay-TV. Für die Free-TV-Übertragung in Österreich zeigt sich an diesem Wochenende der ORF zuständig. In Österreich bieten sich Euch darüber hinaus einige weitere Option den Kampf um die Pole im TV und Livestream zu sehen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Spanien im TV und Livestream - Die Übertragung in Deutschland

Sky startet heute mit der Übertragung des Qualifyings beim GP von Spanien um 15.30 Uhr. Das Spektakel seht Ihr im Pay-TV heute live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event. Sascha Roos und Ralf Schumacher sind für Sky als Kommentatoren im Einsatz.

Im Livestream überträgt Sky am heutigen Tag den Kampf um die Poleposition auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ebenfalls live und vollumfänglich. Der Pay-TV-Sender zeigt das Qualifying in der Sky-Go-App und auf WOW.

Wie Ihr in Deutschland alternativ auf die Free-TV-Übertragung des ORF zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Spanien im TV und Livestream - Die Übertragung in Österreich

Im Free-TV überträgt heute der ORF den Kampf um die Poleposition beim GP von Spanien live und in voller Länge. Der ORF beginnt mit den Vorberichten zum Qualifying um 15.35 Uhr. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ORF-TVthek.

Für die Pay-TV-Übertragung in Österreich zeigt sich ebenfalls Sky zuständig. Auch in Österreich seht Ihr auf Sky das Qualifyings beim GP von Spanien live im Pay-TV auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event und im Livestream auf WOW und in der Sky-Go-App. Alternativ seht Ihr in Österreich als Bestandskunden das heutige Qualifying im Livestream auf F1TV.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

© getty Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist der große Favorit auf die Pole.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Spanien heute im Liveticker

SPOX verfolgt das Qualifying beim GP von Spanien heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier verpasst Ihr nichts von der Action auf der Strecke in Barcelona. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

