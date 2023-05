Beim Grand Prix von Monaco steigt heute das Qualifying. SPOX stellt zur Session im Fürstentum einen Liveticker zur Verfügung.

Die Formel 1 macht wieder Halt in Monaco, wo heute das Qualifying auf dem legendären Stadtkurs im Fürstentum über die Bühne geht. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr den Kampf um die Pole Position live mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP von Monaco heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wer startet morgen von der Pole Position beim Grand Prix von Monaco? Diese Frage gilt es heute mit dem Qualifying zu beantworten. Aktuell ist Red Bull das Maß aller Dinge, Max Verstappen führt die Fahrerwertung vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez an. 14 Punkte trennen die Nummer eins und die Nummer zwei.

Vor Beginn: Um 16 Uhr startet auf dem Circuit de Monaco Q1.

Vor Beginn: Willkommen zum Qualifying beim Großen Preis von Monaco.

© getty Wer krallt sich die Pole Position beim Grand Prix von Monaco?

Formel 1: Qualifying beim GP von Monaco heute im TV und Livestream

Sky hält in Deutschland die Rechte an der Motorsportkönigsklasse und bietet das Qualifying heute daher im Pay-TV und im Livestream an. Übertragen wird die Session bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event. Kommentator Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock begleiten Euch dabei durch das Geschehen.

Für den Zugriff auf den Sky-Livestream wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Formel 1: Der Rennkalender