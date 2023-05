Formel 1, GP von Spanien: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Auf den Grand Prix von Monaco folgt in der Formel 1 das Rennwochenende in Spanien. Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zum bevorstehenden Grand Prix geliefert.

Erst gestern waren die Piloten auf dem legendären Stadtkurs im Fürstenstaat Monaco unterwegs. WM-Führender Max Verstappen holte sich im sechsten Rennen seinen vierten Saisonsieg und baute damit die Führung auf Teamkollege Sergio Pérez, der es nicht in die Punkte schaffte, aus.

Formel 1, GP von Spanien: Datum, Termin, Zeitplan

Ohne große Verschnaufpause geht es am Wochenende direkt mit dem nächsten Grand Prix weiter. Es geht nach Barcelona, wo auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Grand Prix von Spanien über die Bühne geht.

Am Freitag, den 2. Juni, wird der Grand Prix mit dem 1. Freien Training eröffnet, der Beginn ist für 13.30 Uhr angesetzt. Stunden später, um 17 Uhr, steigt dann das 2. Training. Am Tag darauf werden das 3. Freie Training (12.30 Uhr) und das Qualifying (16 Uhr) absolviert. Das Rennen steigt am Sonntag, den 4. Juni, um 15 Uhr.

Formel 1, GP von Spanien: Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Start Fr., 02.06. 1. Freies Training 13.30 Uhr Fr., 02.06. 2. Freies Training 17 Uhr Sa., 03.06. 3. Freies Training 12.30 Uhr Sa., 03.06. Qualifying 16 Uhr So., 04.06. Rennen 15 Uhr

© getty Max Verstappen gewann den Grand Prix von Monaco.

Formel 1, GP von Spanien: Übertragung im TV und Livestream

Was die Übertragung des Grand Prix von Spanien anbelangt, gibt es in Deutschland im Vergleich zu den Sessions in Monaco keine Änderung. Sky ist auch dieses Mal als Rechteinhaber der Motorsportkönigsklasse für alle Trainings, das Qualifying und das Rennen verantwortlich.

Um nichts zu verpassen, müsst Ihr entweder Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport Top Event anmachen - diese beiden Sender bieten nämlich jede Session auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya an. Bei den Trainings dauert die Vorberichterstattung 15 Minuten lang, vorm Qualifying wird eine halbstündige Vorberichterstattung angeboten. Beim Rennen geht die Übertragung sogar bereits eineinhalb Stunden vorher los.

Nach dem Rennen hört die Sendung noch lange nicht auf. Zuerst wird die Siegerehrung gezeigt, dann das Renngeschehen analysiert, Interviews werden geführt, ehe zu guter Letzt noch die Pressekonferenz übertragen wird.

Was Sky im Pay-TV zeigt, ist auch im kostenpflichtigen Livestream zu sehen. Um Zugriff darauf zu bekommen, gibt es zwei Optionen: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits WOW.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

In Österreich nimmt sich der ORF der Sache an und überträgt den Großen Preis von Spanien im Free-TV auf ORF1 und parallel dazu im kostenlosen Livestream (grundsätzlich für Österreicherinnen und Österreicher) in der ORF-TVthek. Trainings, Qualifying, Rennen - der ORF lässt keine Runde aus.

Bestandskunden von F1TV, dem Streamingdienst der Formel 1, können ebenfalls alle Sessions in Barcelona live verfolgen.

Formel 1, GP von Spanien: Übertragung im Liveticker

SPOX ist am Wochenende ebenfalls live mit dabei und stellt zu jeder Session jeweils einen Liveticker zur Verfügung. Damit verpasst Ihr keine neue schnellste Rennrunde, kein Überholmanöver und keinen Ausfall.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Formel 1, GP von Spanien: Übertragung im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Am Sonntag gibt es auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beim Rennen 66 Runden zu absolvieren. Eine Runde besteht dabei aus neun Rechts- und sieben Linkskurven.

Max Verstappen gewann das Rennen im vergangenen Jahr vor Sergio Pérez und George Russell. Auch in diesem Jahr zählt der Niederländer zu den Favoriten.

Streckenname Circuit de Barcelona-Catalunya Länge 4.675 Meter Runden 66 Distanz 307,104 km Rechtskurven 9 Linkskurven 7

Formel 1, GP von Spanien: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: Grand Prix von Spanien

Grand Prix von Spanien Datum: 2.-4. Juni 2023

2.-4. Juni 2023 Ort: Barcelona

Barcelona Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Übertragung im TV: Sky, ORF1 (Österreich)

Übertragung im Livestream: Sky, ORF1 (Österreich), F1TV

Liveticker: SPOX

