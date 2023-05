In Deutschland hält Sky die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1. Zwei Rennen zeigt der TV-Sender in dieser Saison live im Free-TV und im Livestream. Welche GPs das sind und alle weiteren Informationen zu den Übertragungen der Rennen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Formel 1 ist zurück im Free-TV! Zwei ausgewählte Rennen können Formel-1-Fans in der Saison 2023 live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Verantwortlich für die Übertragung der Rennen zeigt sich Sky.

Formel 1, Übertragung: Diese Rennen zeigt Sky in der Saison 2023 live im Free-TV und im Livestream

Nachdem RTL vor einigen Jahren seine umfangreiche Formel-1-Übertragung im TV eingestellt hat, konnten Fans die gesamte Rennsaison nicht mehr live im Free-TV verfolgen. Im vergangenen Jahr zeigt der Kölner Privatsender noch vier ausgewählte Rennen im Free-TV, diese Sublizenz verteilt Sky in diesem Jahr nicht mehr. Der Pay-TV-Sender, der in Deutschland die exklusiven Übertragungsrechte an den Formel-1-Rennen besitzt, überträgt in diesem Jahr zwei Rennen eigenständig im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Los geht es mit der Free-TV-Übertragung von Sky am 21. Mai mit dem GP von Imola. Das Rennen in Italien zeigt der TV-Sender kostenlos im Livestream auf skysport.de und in der Sky-Sport-App. Darüber hinaus überträgt der TV-Sender das Spektakel auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari kostenlos auf seinem Youtube-Kanal.

Neben dem GP von Imola, überträgt Sky auch das 12. Formel-1-Rennen in dieser Saison live im Free-TV und im Livestream. Am 12. Rennwochenende des Jahres zieht es die Formel-1-Teams nach Ungarn. Der GP von Ungarn auf dem Hungaroring ist für den 23. Juli terminiert.

Insgesamt vier Rennen muss Sky in dieser Saison live im Free-TV übertragen. Die Free-TV-Pläne für zwei GPs hat Sky schon vorgestellt. Wie der TV-Sender die beiden weiteren Rennen übertragen möchte, steht noch nicht fest.

Formel 1, Übertragung: Diese Rennen zeigt Sky in der Saison 2023 live im Free-TV und im Livestream - Die Infos im Überblick

Termin GP Strecke Runde 21. Mai GP von Imola Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italien) 6 23. Juli GP von Ungarn Hungaroring (Ungarn) 12

Formel 1, 2023: Übertragung im TV und im Livestream

In Deutschland zeigt Sky sämtliche Rennwochenenden in dieser Formel-1-Saison live und in voller Länge im TV und Livestream. In Österreich hingegen übertragen gleich mehrere TV-Sender die Formel-1-Rennen live, zudem bieten sich Euch einige Option die GPs im Livestream zu sehen.

Formel 1, 2023: Übertragung im TV und im Livestream - Die Übertragung in Deutschland

Sky zeigt in Deutschland die Formel 1 auf Sky Sport F1 (HD) live im Pay-TV. Dort seht Ihr sämtliche Sessions dieser Saison live und in voller Länge. Für gewöhnlich bilden Sascha Roos und Ralf Schumacher für Sky das Kommentatoren-Duo.

Sky bietet Euch, neben seiner TV-Übertragung, auch die Option die Formel 1 im kostenpflichtigen Livestream zu verfolgen. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Formel 1, 2023: Übertragung im TV und im Livestream - Die Übertragung in Österreich

In Österreich teilen sich in dieser Saison gleich drei TV-Sender die Überragungsrechte an der Formel 1. Im Pay-TV zeigt Sky sämtliche Rennwochenenden live und vollumfänglich auf Sky Sport F1 (HD) oder im Livestream auf WOW und in der Sky-Go-App.

Für die Übertragung im Free-TV zeigen sich der ORF und ServusTV zuständig. Die beiden TV-Sender wechseln sich mit den Übertragungen der Rennen ab, nur den GP von Österreich am 02. Juli zeigen beide Sender live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Der ORF und ServusTV bieten Euch ebenfalls die Möglichkeit die Formel 1 im Livestream zu sehen. Den kostenlosen Livestream des ORF findet Ihr in der ORFTV-thek. ServusTV zeigt seine Inhalte auf der ServusTV-Website und in der hauseigenen App. Wie Ihr auch in Deutschland auf die Livestreams der beiden TV-Sender zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zu guter Letzt seht Ihr in Österreich auch auf F1TV die Formel 1 live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream des Streaminganbieters seht Ihr in Österreich ausschließlich als Bestandskunden.

