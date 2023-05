Formel 1, GP von Monaco: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Das sechste Rennen der Saison bestreitet die Formel 1 am kommenden Wochenende in Monte-Carlo. SPOX liefert Euch alle Informationen zum GP von Monaco und erklärt Euch, wo das prestigeträchtigste Rennwochenende des Jahres live im TV und Livestream übertragen wird.

Nachdem am vergangenen Wochenende der GP von Imola nicht stattgefunden hat, steht für die Formel-1-Fahrer an diesem Wochenende der Große Preis von Monaco auf den Programm. Wer sichert sich den Sieg beim bedeutendsten Rennen der Saison?

Formel 1, GP von Monaco: Datum, Termin, Zeitplan, Infos

Das Rennwochenende in Monte Carlo startet am Freitag, den 26. Mai, um 13.30 Uhr mit dem 1. Freien Training. Am gleichen Tag absolvieren die Formel-1-Piloten ab 17 Uhr das 2. Freie Training. Der Samstag steht beim GP von Monaco ganz im Zeichen des Qualifyings. Dieses beginnt um 16 Uhr, vorher am Tag steht für die Fahrer ab 12.30 Uhr das 3. Freie Training auf den Programm. Das abschließende Rennen beim Grand Prix von Monaco startet am Sonntag, den 28. Mai, um 15 Uhr.

Nach fünf Saisonrennen führt aktuell der amtierende Weltmeister Max Verstappen die Fahrerwertung an. Drei Rennen gewann der Red-Bull-Pilot bislang in dieser Saison, die anderen beiden Rennen beendete sein Teamkollege Sergio Pérez als Sieger. Das Red-Bull-Team gilt auch vor dem GP von Monaco als großer Favorit.

Die Augen der Fans richten sich am kommenden Wochenende jedoch vor allem auf einen: Lokalmatador Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot erlebte bislang eine durchwachsene Saison. Nach einem starken Rennen in Baku, sah er beim vergangenen GP in Miami nur als Siebter die Zielflagge. Wie schlägt sich Charles Leclerc an diesem Rennwochenende in Monaco?

© getty Wie schlägt sich Lokalmatador Charles Leclerc beim GP von Monaco?

Der GP von Monaco gilt seit vielen Jahren als prestigeträchtigstes Formel-1-Wochenende des Jahres. Das Rennen im Fürstentum dient alljährig als Treffpunkt für viele internationale Stars, seit 1955 ist der Große Preis in Monte Carlo ein beständiger Teil des Rennkalenders. Seit einiger Zeit steht der GP von Monaco jedoch in der Kritik. Das Racing auf dem engen Stadtkurs gestaltet sich als schwierig, ein Überholen in den Straßenschluchten Monacos ist kaum möglich. Auch deswegen stellte in den vergangenen Jahren die Action des Qualifyings das Rennen in den Schatten.

Formel 1, GP von Monaco: Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Start Fr., 26.05 1. Freies Training 13.30 Uhr Fr., 26.05 2. Freies Training 17 Uhr Sa., 27.05 3. Freies Training 12.30 Uhr Sa., 27.05 Qualifying 16 Uhr So., 28.05 Rennen 15 Uhr

Formel 1, GP von Monaco: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland zeigt sich wie gewohnt Sky für die Übertragung des GP von Monaco im TV und Livestream zuständig. In Österreich bieten sich Euch dagegen gleich mehrere Optionen das Spektakel in Monaco live zu erleben.

Formel 1, GP von Monaco: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung in Deutschland

Sky überträgt am kommenden Wochenende den GP von Monaco in Deutschland exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender zeigt sämtliche Sessions des Rennwochenendes live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD).

Als Sky-Kunden könnt Ihr den GP von Monaco auch im Livestream verfolgen. Die Livestreams des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Im Free-TV wird der GP von Monaco nicht übertragen. Wie Ihr jedoch in Deutschland auf die kostenfreie Übertragung von ServusTV zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Formel 1, GP von Monaco: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung in Österreich

Auch in Österreich überträgt Sky den Großen Preis von Monaco live und vollumfänglich im Pay-TV. Darüber hinaus seht Ihr in Österreich das Rennwochenende in Monte-Carlo live im Free-TV auf ServusTV. ServusTV und der ORF wechseln sich mit der Free-TV-Übertragung der Formel 1 ab, an diesem Wochenende zeigt der österreichische Privatsender die Sessions live im TV und im Livestream auf ServusTV On.

Den GP von Monaco seht Ihr alternativ auf F1TV im Livestream. Als Bestandskunden könnt Ihr bei dem Streamingdienst ebenfalls sämtliche Sessions des Rennwochenendes live erleben.

Formel 1, GP von Monaco: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Formel 1, 6. Saisonrennen

Formel 1, 6. Saisonrennen GP: GP von Monaco

GP von Monaco Datum: 26. bis 28. Mai

26. bis 28. Mai Ort: Monaco

Monaco Strecke: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

© getty Der GP von Monaco gilt als prestigeträchtigstes Rennen im Formel-1-Kalender.

Formel 1, GP von Monaco: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Liveticker von SPOX

SPOX begleitet für Euch den kompletten GP von Monaco in ausführlichen Livetickern. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Rennwochenendes in Monte Carlo. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Formel 1: Der Rennkalender