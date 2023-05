Der geplante Große Preis von Imola wird an diesem Wochenende nicht stattfinden. Wir geben Euch alle Infos, warum das der Fall ist.

An diesem Wochenende wäre die Formel 1 eigentlich im Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola zu Gast gewesen. Das ganze Rennwochenende mit dem Großen Preis der Emilia Romagna am Sonntag als Höhepunkt wurde am Mittwoch jedoch abgesagt.

Wir geben Euch die Hintergründe, warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist.

Formel 1: Darum findet der GP von Imola nicht statt

Starke Regenfälle in Norditalien haben zur Absage des kompletten Rennwochenendes der Formel 1 in Imola geführt. Das teilte die Rennserie am Mittwoch mit, vorausgegangen waren Gespräche mit dem Automobil-Weltverband FIA und regionalen Behörden. Ob das Rennen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachgeholt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Angesichts des ohnehin schon engen Terminplans der Formel 1 ist eine spätere Austragung des Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola aber unwahrscheinlich.

Der nahe der Rennstrecke liegende Fluss Santerno ist über die Ufer getreten, nach offiziellen Angaben vom Mittwochvormittag führen in der Emilia-Romagna 14 Flüsse Hochwasser. Mehrere Straßen wurden gesperrt, mindestens zwei Todesopfer sind zu beklagen, weitere Menschen werden vermisst.

"Die Entscheidung wurde getroffen, weil es nicht möglich ist, eine sichere Veranstaltung für Fans, Teams und für unser Personal zu garantieren", hieß es in der Mitteilung. Es sei zudem eine "verantwortungsbewusste" Entscheidung: "Es wäre nicht richtig, den Druck auf die lokalen Behörden und Rettungskräfte in diesen schwierigen Zeiten noch weiter zu steigern."

Der Formel-1-Tross zieht nun weiter nach Monaco, wo am nächsten Wochenende der traditionsreiche Große Preis von Monte Carlo stattfindet.

© getty Der GP von Imola an diesem Wochenende fällt den starken Regenfällen in Norditalien zum Opfer.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Formel 1: Der Rennkalender