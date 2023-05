Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Miami im TV, Livestream und Liveticker

Beim Großen Preis von Miami steht heute das fünfte Rennen der Formel-1-Saison 2023 an. SPOX zeigt, wie Ihr das Spektakel in der Küstenstadt Floridas live im TV und Livestream schauen könnt.

Vor einer Woche triumphierte der Mexikaner Sergio Pérez beim Stadtrennen in Baku. Mit dem Sieg und dem Triumph im Sprintrennen am Tag davor konnte der Red-Bull-Pilot seinen Rückstand in der Fahrerwertung auf Max Verstappen beachtlich verkürzen, so dass nun mehr sechs Punkte "Checo" von seinem Teamkollegen trennen.

Am heutigen Sonntag, den 7. Mai, eine Woche nach dem Grand Prix von Aserbaidschan, steigt bereits das nächste Rennen, das fünfte in der Saison. Dieses steigt auf dem Miami International Autodrome in Miami, Florida. Es ist der erste von drei Großen Preisen, die in dieser Saison in den Vereinigten Staaten vonstatten gehen. Aufgrund der Zeitverschiebung geht das Rennen heute erst um 21.30 Uhr deutscher Zeit los.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Miami im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Miami International Autodrome Länge 5.410 Meter Runden 57 Distanz 308,37 km Rechtskurven 7 Linkskurven 12

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Miami im TV und Livestream

In Sachen Übertragung lohnt sich ein Blick auf die Sessions der vergangenen Tage. Alle drei Freien Trainings und auch das Qualifying waren stets bei Sky live und in voller Länge zu sehen. Dies ist auch heute beim Rennen der Fall. Ihr habt dabei die Wahl zwischen zwei Sendern, die das Rennen übertragen und um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung loslegen: Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD.

Sascha Roos ist auch dieses Mal der Kommentator, der Euch mit seiner Stimme durch das Geschehen führt. An seiner Seite nimmt Experte Ralf Schumacher Platz, der ihn als ehemaliger Formel-1-Pilot mit seiner Fach-Expertise unterstützt.

Sky lässt sich jedoch nicht nur im Pay-TV nutzen, sondern stellt parallel dazu auch einen Livestream zur Verfügung, den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder durch Zugriff auf den Streamingdienst WOW aufsuchen könnt.

In Österreich ist auch an diesem Wochenende der ORF mit der Übertragung der Formel 1 an der Reihe. Aus diesem Grund bietet der öffentlich-rechtliche Sender das Spektakel in Miami auch im Free-TV und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek an. Wie auch deutsche Motorsportfans den Sender empfangen können, wird in diesem Artikel erklärt.

Die dritte Option bietet F1TV, der eigene Streamingdienst der Motorsportkönigsklasse, an. Wirklich zugreifen können jedoch nur die Bestandskunden, da die Rechtesituation in Deutschland es nicht anders erlaubt.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Miami im Liveticker

Wer aber mit Sky, dem ORF oder F1TV nichts anfangen kann, muss nicht unbedingt leer ausgehen. Denn: SPOX tickert das Rennen live und ausführlich mit, so dass Ihr auch kein Überholmanöver, keinen wichtigen Boxenstopp und auch keine Ausfälle verpasst.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Miami im TV und Livestream - Startaufstellung

Name Platz Name 1 Pérez 2 Alonso 3 Sainz 4 Magnussen 5 Gasly 6 Russell 7 Leclerc 8 Ocon 9 Verstappen 10 Bottas 11 Albon 12 Hülkenberg 13 Hamilton 14 Zhou 15 De Vries 16 Norris 17 Tsunoda 18 Stroll 19 Piastri 20 Sargeant

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Miami im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: Formel 1, 5. Saisonrennen

Formel 1, 5. Saisonrennen GP: Grand Prix von Miami

Grand Prix von Miami Datum: 7. Mai

7. Mai Ort: Miami, Florida (USA)

Miami, Florida (USA) Uhrzeit: 21.30 Uhr (MEZ)

21.30 Uhr (MEZ) Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Übertragung im TV: Sky, ORF

Übertragung im Livestream: Sky, ORF-TVthek, F1TV

Liveticker: SPOX

