Formel 1 - Leclerc dementiert Wechselgerüchte: "Mit Ferrari Weltmeister werden"

Ferrari-Pilot Charles Leclerc (25) hat all jenen widersprochen, die ihn in der Formel-1-WM 2024 als Nachfolger von Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes-Cockpit sehen.

"Ihr grinst alle, weil ihr mir nicht glaubt, aber es ist wahr: Es gab keine Gespräche mit Mercedes", sagte Leclerc, nachdem er im Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag in Baku (13.00/Sky) die Pole Position erobert hatte: "Ich will mit Ferrari Weltmeister werden."

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bestätigte Leclercs Aussage. "Ich habe nicht ein einziges Gespräch mit Charles geführt, nur am Flughafen mit ihm darüber diskutiert, ob wir zu Starbucks gehen oder nicht", sagte der Österreicher am Sky-Mikrofon: "Wir sind mit Lewis seit zehn Jahren unterwegs, daran wird sich auch nichts ändern."

Leclerc, WM-Zweiter des Vorjahres, hatte Ende 2019 seinen Vertrag bei Ferrari bis 2024 verlängert.