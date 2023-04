Baku ist heute Austragungsort für das erste Sprintrennen der laufenden Formel-1-Saison. SPOX verrät, wer den Kampf um die ersten WM-Punkte an diesem Wochenende live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Es ist zwar erst Samstag (29. April), doch trotzdem stehen heute im Rahmen des Grand Prix von Aserbaidschan bereits einige WM-Punkte auf dem Spiel. Um 15.30 Uhr deutscher Zeit wird auf dem Baku City Circuit nämlich ein Sprintrennen absolviert - das erste der laufenden Saison. Wer dieses auf Platz eins beendet, kassiert acht wichtige Punkte für die Fahrerwertung, der Zweite addiert sieben Punkte hinzu, der Dritte sechs, der Vierte fünf usw. Insgesamt erhalten die schnellsten acht Fahrer Punkte.

Im Vergleich zu den Sprintrennen der vergangenen Jahre gibt es jedoch eine wichtige Änderung: Das Ergebnis bildet nicht mehr die Startformation für das Rennen, das am morgigen Sonntag, den 30. April, um 13 Uhr über die Bühne geht. Dafür wird das gestrige Qualifying-Ergebnis genommen. Für die Sprint-Aufstellung wird davor ein Sprint Shootout veranstaltet, das wie ein normales Qualifying aufgebaut, jedoch in Sachen Reifenauswahl etwas anders ist.

Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream? Strecke im Steckbrief

Streckenname Baku City Circuit Länge 6.003 Meter Runden 51 Distanz 306.153km Rechtskurven 8 Linkskurven 12

© getty In Baku wird heute um WM-Punkte gekämpft.

Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream?

Um keine Sekunde vom Sprintrennen in Baku zu verpassen, gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Auf der sicheren Seite seid Ihr jedoch auf jeden Fall mit Sky, das neben dem Sprintrennen auch den Sprint Shootout live anbietet. Um 14.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Sprintstart also, gehen bei Sky Sport F1 (HD) die Vorberichte los. Der Shootout wird davor um 10.15 Uhr bei Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 (HD) übertragen.

Sky ist nicht nur mit einer Übertragung im Pay-TV, sondern auch mit einem kostenpflichtigen Livestream zur Stelle. Zugriff darauf bekommt man mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW.

Der ORF kümmert sich in Österreich um die Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek. Grundsätzlich ist der öffentlich-rechtliche Sender für in Österreich lebende Menschen gedacht, es gibt jedoch auch Möglichkeiten, aus Deutschland den ORF zu empfangen. Wie exakt, könnt Ihr hier nachlesen.

Der Streamingdienst der Formel 1, F1TV, bietet das Sprintrennen ebenfalls an. Allerdings können nur diejenigen das Angebot nutzen, die bereits ein gültiges Abonnement haben. Weil Sky in Deutschland die Exklusivrechte besitzt, sind neue Abos nicht möglich.

© getty Nico Hülkenberg sammelte beim vergangenen Rennen in Australien seine ersten WM-Punkte in dieser Saison.

Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream? Die Sessions im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Sprintrennen in der Hauptstadt Aserbaidschans live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Überholmanöver, Ausfälle, Boxenstopps - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream? Die Startaufstellung für das morgige Rennen

Name Platz Name 1 Charles Leclerc 2 Max Verstappen 3 Sergio Pérez 4 Carlos Sainz 5 Lewis Hamilton 6 Fernando Alonso 7 Lando Norris 8 Yuki Tsunoda 9 Lance Stroll 10 Oscar Piastri 11 George Russell 12 Esteban Ocon 13 Alexander Albon 14 Valtteri Bottas 15 Logan Sargeant 16 Guanyu Zhou 17 Nico Hülkenberg 18 Kevin Magnussen 19 Pierre Gasly 20 Nyck de Vries

Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Aserbaidschan

Großer Preis von Aserbaidschan Sessions: 1. Freies Training und Qualifying

1. Freies Training und Qualifying Datum: 29. April 2023

29. April 2023 Uhrzeit: 10.30 Uhr (Sprint Shootout), 15.30 Uhr (Sprintrennen)

10.30 Uhr (Sprint Shootout), 15.30 Uhr (Sprintrennen) Strecke: Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan

Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan TV: Sky, ORF1 (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ORF-TVthek (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

