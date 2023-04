Beim Grand Prix von Aserbaidschan geht heute das vierte Rennen der Saison über die Bühne. Wer das Spektakel in Baku live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am heutigen Sonntag (30. April) wird die Formel-1-Saison 2023 mit dem vierten Rennen fortgesetzt. Dafür sind die 20 Piloten auf dem Baku City Circuit in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku unterwegs. Insgesamt 51 Runden stehen auf dem Plan, wer diese Zahl als Erster erreicht, addiert 25 Punkte auf sein WM-Konto dazu.

Mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse in der laufenden Saison und auf das Podest des vergangenen Jahres müssen beide Red-Bull-Piloten, Weltmeister Max Verstappen und Sergio Pérez, zum engsten Favoritenkreis gezählt werden. Dies spiegelt sich jedoch nicht unbedingt im Ergebnis des Qualifyings wider. Charles Leclerc sicherte sich nämlich vor dem Red-Bull-Duo die Pole Position.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream? Strecke im Steckbrief

Baku ist zwar ein Stadtkurs, das heißt jedoch nicht, dass es an Speed mangelt, wenn man sich durch die acht Rechts- und zwölf Linkskurven kämpft. Im Gegenteil sogar: Die Start-Ziel-Gerade ist die längste Highspeed-Passage der ganzen Saison.

Streckenname Baku City Circuit Länge 6.003 Meter Runden 51 Distanz 306.153km Rechtskurven 8 Linkskurven 12

© getty Max Verstappen zeigt bereits früh in der Saison seine Dominanz.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream?

Bei Sky liegen auch in diesem Jahr die Exklusivrechte an der Formel 1, weswegen all jene, die heute beim Rennen live mit dabei sein wollen, beim Pay-TV-Sender genau richtig sind. Seid Ihr einmal auf der Plattform, müsst Ihr nur noch den Sender Sky Sport F1 (HD) aufsuchen und öffnen. Der kümmert sich nämlich wie üblich um die Übertragung der Formel 1. Um keine Sekunde der Vorberichterstattung zu verpassen, müsst Ihr bereits um 11.30 Uhr einschalten. Durch das Rennen begleiten Euch dann Sascha Roos und Ralf Schumacher.

Darüber hinaus sind die exakt selben Livebilder auch im Livestream bei Sky abrufbar. Die Kostenbarriere dafür lässt sich mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW umgehen.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Dass Sky die Exklusivrechte an der Formel 1 besitzt, ist nichts Neues, dass RTL jedoch keine Rennen mehr überträgt, dagegen schon. Im deutschen Free-TV ist die Formel 1 in diesem Jahr nicht zu sehen, dafür immerhin in Österreich, wo weiterhin ServusTV und der ORF das Sagen haben.

Was das heutige Rennen betrifft, ist der ORF der richtige Ansprechpartner. Um 11.40 Uhr starten auf ORF1 die Vorberichte, live in Baku dafür im Einsatz sind:

Kommentar: Ernst Hausleitner

Ernst Hausleitner Co-Kommentar: Robert Lechner und Thomas Preining

Außerdem ist der ORF in Österreich auch für den Livestream zuständig, für in Österreich lebende Menschen ist dieser kostenlos in der ORF-TVthek abrufbar. So können auch Deutsche den Sender empfangen.

Weiters bietet auch F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, das Rennen in Baku an - jedoch nur für Bestandskunden. Neue Abos sind aufgrund der Exklusivrechte, die Sky hat, in Deutschland nicht möglich.

© getty Max Verstappen gewann in der abgelaufenen Saison das Rennen in Baku.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream? Rennen im Liveticker

Was in Deutschland jedoch problemlos möglich ist, das Rennen im Liveticker von SPOX zu verfolgen. Für alle, die sonst nicht an eine Übertragung im TV oder Livestream rankommen, bildet der Liveticker die optimale Lösung, um ja nichts von der Spannung auf dem Asphalt zu verpassen.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Aserbaidschan.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream? Startaufstellung im Überblick

Name Platz Name 1 Charles Leclerc 2 Max Verstappen 3 Sergio Pérez 4 Carlos Sainz 5 Lewis Hamilton 6 Fernando Alonso 7 Lando Norris 8 Yuki Tsunoda 9 Lance Stroll 10 Oscar Piastri 11 George Russell 12 Esteban Ocon 13 Alexander Albon 14 Valtteri Bottas 15 Logan Sargeant 16 Guanyu Zhou 17 Nico Hülkenberg 18 Kevin Magnussen 19 Pierre Gasly 20 Nyck de Vries

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Aserbaidschan

Großer Preis von Aserbaidschan Session: Rennen

Rennen Datum: 30. April 2023

30. April 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Strecke: Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan

Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan TV: Sky, ORF1 (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ORF-TVthek (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1: Der Rennkalender 2023