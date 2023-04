Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Aserbaidschan im TV, Livestream und Liveticker

Das Rennwochenende beim Grand Prix wird heute unter anderem auch mit einem Qualifying eröffnet. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Session live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Formel 1 geht es an diesem Wochenende um Speed, Speed und noch einmal Speed! Bevor am Sonntag beim Rennen wieder Geschwindigkeiten von 340 km/h und höher erreicht werden, starten die Piloten das Wochenende beim Großen Preis von Aserbaidschan am heutigen Freitag, den 28. April, mit dem 1. Freien Training und dem Qualifying.

Auf dem Baku City Circuit geht es um 11.30 Uhr deutscher Zeit zuerst mit dem 1. Training los. Das Qualifying, das mit der Änderung des Sprintrennen-Formats heute bereits für die Startaufstellung für Sonntag entscheidend ist, ist für 15 Uhr angesetzt.

Warum ist das Qualifying bereits am Freitag? Weil Aserbaidschan der erste Grand Prix in der Formel-1-Saison 2023 ist, bei dem das Wochenendformat mit einem Sprintrennen angewendet wird. In diesem Sprintrennen wird morgen um weitere WM-Punkte gekämpft.

Wie schon erwähnt, hat es bei den Sprintrennen seitens der Motorsportkönigsklasse eine Neuerung gegeben. Um die Spannung zu erhöhen und actionreichere Sprints zu ermöglichen, hat das Ergebnis zumindest keinen Einfluss mehr auf das Rennen mehr. Die Aufstellung für das Sprintrennen wird mit einem zweiten Qualifying am Samstag, Sprint Shootout genannt, ermittelt.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Uhrzeit (MEZ) 28. April 1. Freies Training 11.30 Uhr 28. April Qualifying 15.00 Uhr 29. April Sprint Shootout 10.30 Uhr 29. April Sprintrennen 15.30 Uhr 30. April Rennen 13.00 Uhr

© getty In Aserbaidschan findet an diesem Wochenende das vierte Rennen der Saison statt.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Aserbaidschan im TV und Livestream

Was die Übertragung des heutigen F1-Tages betrifft, gibt es im Vergleich zu den bereits absolvierten Sessions in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien überhaupt keine Änderung: Sky ist die richtige Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender darf die Exklusivrechte in Deutschland sein Eigen nennen und überträgt daher alles, was die Motorsportkönigsklasse in dieser Saison zu bieten hat, live im TV und im Livestream.

Sky startet um 11.15 Uhr mit der Übertragung des 1. Freien Trainings, um 14.30 Uhr mit dem Qualifying. Beide Sessions werden auf den Sendern Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 (HD) von Anfang bis Ende gezeigt. Sascha Roos und Ralf Schumacher führen Euch auch dieses Mal durch das Geschehen auf der Strecke.

Wer auf den Livestream von Sky zugreifen möchte, hat zwei Optionen: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits WOW.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

In Österreich ist das Wochenende, damit auch das Training und das Qualifying, auf ORF1 zu sehen. Nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek. So könnt Ihr auch aus Deutschland auf den öffentlich-rechtlichen Sender aus dem Nachbarland zugreifen.

F1TV bietet zudem die Sessions all seinen Bestandskunden an.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Aserbaidschan im Liveticker

Alle Sessions - egal, ob Training, Qualifying, Sprintrennen oder Rennen - werden darüber hinaus bei SPOX live getickert. So auch das 1. Freie Training und das Qualifying in Baku.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Aserbaidschan im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Baku City Circuit Länge 6.003 Meter Runden 51 Distanz 306.153km Rechtskurven 8 Linkskurven 12

© getty Max Verstappen führt die Weltmeisterschaft an.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Aserbaidschan im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Aserbaidschan

Großer Preis von Aserbaidschan Sessions: 1. Freies Training und Qualifying

1. Freies Training und Qualifying Datum: 28. April 2023

28. April 2023 Uhrzeit: 11.30 Uhr (1. Freies Training), 15 Uhr (Qualifying)

11.30 Uhr (1. Freies Training), 15 Uhr (Qualifying) Strecke: Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan

Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan TV: Sky, ORF1 (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ORF-TVthek (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1: Der Rennkalender 2023