Formel 1 - Mercedes-Pilot George Russell glaubt an Bluff von Red Bull: "Sie halten sich zurück"

Mercedes-Pilot George Russell glaubt, dass Formel-1-Konkurrent Red Bull absichtlich nicht das volle Potenzial des eigenen Boliden zeigt.

"Sicherlich halten sie sich zurück. Ich denke realistisch betrachtet haben sie wahrscheinlich sieben Zehntel Vorsprung auf den Rest des Feldes", sagte der Engländer in Diensten der Silberpfeile im BBC-Podcast 'Chequered Flag'.

Dafür gäbe es laut Russell auch eine simple Begründung: "Ich glaube, es ist ihnen fast peinlich, ihr volles Potenzial zu zeigen. Denn je schneller sie scheinen, desto mehr wird der Sport versuchen, sie irgendwie zurückzuhalten", so der Mercedes-Pilot. Russell spielte damit auf die weitreichenden Regeländerungen an, die die Formel 1 im Jahr 2022 einführte, um die jahrelange Mercedes-Dominanz einzubremsen.

Zwar hätte sein Team bei vergangenen Grand Prix in Australien große Fortschritte erzielt, der Abstand zu den Österreichern sei aber immer noch enorm. "Wir waren aus eigener Kraft vorne dabei, aber man darf man sich keine Illusionen machen. Die Red Bulls sind schon in einer ganz eigenen Liga", führte der 25-Jährige weiter aus.

In der laufenden Saison liegt Red Bull in der Konstrukteurswertung mit 123 Punkten deutlich an der Spitze des Klassements. Alle drei bisherigen Saisonrennen wurden entweder von Max Verstappen oder Sergio Pérez gewonnen. Das sich auf Rang zwei befindliche Aston Martin (65) hat bereits 58 Zählern Rückstand auf die Bullen. Mercedes liegt mit 56 Punkten auf dem dritten WM-Rang.