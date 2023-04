Formel 1, GP von Aserbaidschan: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Das vierte Rennen der Saison bestreitet die Formel 1 in diesem Jahr in Baku. Der GP von Aserbaidschan findet vom 28. bis 30. April statt. Alle Informationen zu dem Grand Prix auf dem dem Baku City Circuit und wo Ihr das Formel-1-Rennen live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Drei Rennen absolvierte die Formel 1 bislang in dieser noch jungen Saison. Nach den GPs in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien, ist die Königsklasse des Motorsports beim kommenden Rennen in Aserbaidschan zu Gast. Die Fahrer und Teams müssen sich beim Rennwochenende auf dem Baku City Circuit auf einen veränderten Zeitplan einstellen, denn in Aserbaidschan wird das erste Sprintrennen der Saison ausgetragen.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Datum, Termin, Zeitplan

Das GP von Aserbaidschan startet am Freitag, den 28. April, um 11.30 Uhr mit dem 1. Freien Training. Am ersten Tag des Rennwochenendes steht für die Formel-1-Fahrer zudem das Qualifying für das Sprintrennen auf dem Programm. Das Qualifying auf dem Baku City Circuit ist für 15 Uhr terminiert.

Am Samstag, den 29. April, geht es weiter mit dem 2. Freien Training um 11.30 Uhr. Die Startaufstellung für das abschließende Rennen am Sonntag bestimmt an diesem Tag das Sprintrennen, welches um 15.30 Uhr beginnt.

Das GP-Wochenende in Baku beschließt am 30. April das Rennen. Die Ampeln schalten sich am Sonntag um 13.00 Uhr auf Grün. Das Rennen beim GP von Aserbaidschan auf dem 6,003 km langem Kurs geht über 51 Runden.

© getty Steht Red-Bull-Pilot Max Verstappen auch in Baku ganz oben auf dem Siegertreppchen?

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Uhrzeit 28. April 1. Freies Training 11.30 Uhr 28. April Qualifying 15.00 Uhr 29. April 2. Freies Training 11.30 Uhr 29. April Sprintrennen 15.30 Uhr 30. April Rennen 13.00 Uhr

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky den GP von Aserbaidschan live im TV und Livestream. In Österreich zeigt zudem sich der ORF für die Übertragung des Rennwochenendes in Baku zuständig.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung in Deutschland

Sky besitzt in Deutschland die exklusiven Übertragungsrechte an allen Formel-1-Rennen, der Pay-TV-Sender zeigt somit auch den GP von Aserbaidschan Ende April. Sky zeigt vom 28. bis zum 30. April alle Sessions des Rennwochenendes live und in voller Länge im TV.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option den GP von Aserbaidschan im Livestream zu verfolgen. Die Livestreams von Sky findet Ihr in der Sky-Go-App und auf WOW.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

In Deutschland überträgt kein Free-TV-Sender den GP in Baku live. Wenn Ihr im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt, könnt Ihr jedoch auf die kostenfreie Übertragung des ORF zugreifen. Alternativ seht Ihr mit einer VPN-Verbindung den Livestream des österreichischen Senders. Alle Informationen dazu findet Ihr hier.

© getty Nico Hülkenberg kann beim GP von Aserbaidschan seine starke Form bestätigen.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung in Österreich

In Österreich bieten sich Euch gleich mehrere Optionen den GP von Aserbaidschan live zu erleben. Zum einen zeigt Sky auch in Österreich das gesamte Rennwochenende im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream.

Zudem seht Ihr in Österreich vom 28. bis zum 30. April im ORF den Grand Prix von Aserbaidschan live und vollumfänglich im Free-TV. Der ORF und ServusTV wechseln sich auch in diesem Jahr mit der Free-TV-Übertragung der Formel-1-Rennen ab. Alle Sessions auf dem Baku City Circuit zeigt der TV-Sender zudem im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek.

Zu guter Letzt bietet die Formel 1 selbst mit F1TV Euch die Möglichkeit den GP von Aserbaidschan im Livestream zu verfolgen. Zugriff auf die Livestreams von F1TV habt Ihr in Österreich nur als Bestandskunden.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Formel 1, 4. Saisonrennen

Formel 1, 4. Saisonrennen GP: GP von Aserbaidschan

GP von Aserbaidschan Datum: 28. bis 30. April

28. bis 30. April Ort: Baku

Baku Strecke: Baku City Circuit

Baku City Circuit Übertragung im TV: Sky, ORF

Übertragung im Livestream: Sky, ORF

Liveticker: SPOX

© getty Auf dem Baku City Circuit bestreitet die Formel 1 das vierte Rennen der Saison.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Die Liveticker von SPOX

SPOX begleitet für Euch das gesamte Rennwochenende auf dem Baku City Circuit in ausführlichen Livetickern. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des GP von Aserbaidschan.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Der WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

In der Fahrerwertung führt aktuell Red-Bull-Pilot Max Verstappen vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso. Der amtierende Weltmeister Max Verstappen und das Red-Bull-Team dominieren bislang die Saison. Bei den vergangenen drei Rennen stand je ein Red-Bull-Fahrer ganz oben auf dem Siegerpodest, zwei GP-Siege sicherte sich dabei Verstappen.

In der Konstrukteurswertung führt Red Bull damit komfortabel vor Aston Martin und dem Mercedes-Team rund um Lewis Hamilton. Mit 123 Zählern sammelte das Red-Bull-Team an den ersten drei Saisonrennen beinahe doppelt so viele Punkte wie der ärgste Verfolger.

Nico Hülkenberg, der einzige deutsche Fahrer im Feld, zeigte vor allem im vergangenen Rennen in Melbourne, welches er als Siebter beendete, seine Klasse. Mit sechs Zählern liegt der Haas-Pilot aktuell auf dem neunten Rang in der Fahrerwertung.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 69 2 Sergio Pérez Red Bull 54 3 Fernando Alonso Aston Martin 45 4 Lewis Hamilton Mercedes 38 5 Carlos Sainz Ferrari 20 6 Lance Stroll Aston Martin 20 7 George Russell Mercedes 18 8 Lando Norris McLaren 8 9 Nico Hülkenberg Haas 6 10 Charles Leclerc Ferrari 6

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 123 2 Aston Martin 65 3 Mercedes 56 4 Ferrari 26 5 McLaren 12 6 Alpine 8 7 Haas 7 8 Alfa Romeo 6 9 AlphaTauri 1 10 Williams 1

Formel 1: Der Rennkalender 2023