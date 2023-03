Endlich ist es soweit, in der Formel 1 steht heute das erste Rennen der Saison an. Hier gibt's den GP von Bahrain in Liveticker!

Wer kann sich beim Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain durchsetzen? Das erfahrt Ihr hier in unserem Liveticker!

Formel 1: Rennen beim GP von Bahrain heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die beste Ausgangsposition konnte sich beim gestrigen Qualifying Weltmeister Max Verstappen im Red Bull sichern. Der Niederländer setzte sich mit einer Zeit von 1:29.708 vor seinem Teamkollegen Sergio Perez (1:29.846) und Charles Leclerc im Ferrari (1:30.000) durch. Nico Hülkenberg schaffte es nach durchwachsenen Trainingssessions überraschend ins Q3 und landete im Haas am Ende auf Rang zehn.

Vor Beginn: Am Nachmittag werden endlich die ersten WM-Punkte der Saison vergeben, ab 16 Uhr geht es auf dem Bahrain International Circuit zur Sache.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim GP von Bahrain!

Formel 1, GP von Bahrain: Die Startaufstellung

Rang Name 1 Verstappen 2 Perez 3 Leclerc 4 Sainz 5 Alonso 6 Russell 7 Hamilton 8 Stroll 9 Ocon 10 Hülkenberg 11 Norris 12 Bottas 13 Zhou 14 Tsunoda 15 Albon 16 Sargeant 17 Magnussen 18 Piastri 19 de Vries 20 Gasly

Formel 1: Rennen beim GP von Bahrain heute im TV und Livestream

In Deutschland liegen die Übertragungsrechte in diesem Jahr exklusiv bei Sky. Das bedeutet, dass es das Rennen hierzulande nicht im Free-TV zu sehen gibt. Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher werden Euch auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event durch den GP begleiten, die Vorberichte starten auf ersterem Kanal bereits um 14.30 Uhr.

Parallel könnt Ihr auch zum Livestream via SkyGo oder WOW greifen, beide Plattformen sind allerdings ebenfalls kostenpflichtig.

Einen Umweg gibt es: über einen VPN könnt Ihr auch hier auf die Übertragung von ServusTV zugreifen, der sich in Österreich um das Rennen kümmert. So könnt Ihr den Sender aus Deutschland empfangen.

Zu guter Letzt sei natürlich auch der offizielle Streamingdienst der Formel 1, F1TV, erwähnt. Auch dieser ist mit Kosten verbunden.

Formel 1: Der Rennkalender 2023

Datum Stadt Land 05. März 2023 Sakhir Bahrain 19. März 2023 Dschidda Saudi-Arabien 02. April 2023 Melbourne Australien 30. April 2023 Baku Aserbaidschan 07. Mai 2023 Miami USA 21. Mai 2023 Imola Italien 28. Mai 2023 Monte-Carlo Monaco 04. Juni 2023 Barcelona Spanien 18. Juni 2023 Montreal Kanada 02. Juli 2023 Spielberg Österreich 09. Juli 2023 Silverstone Großbritannien 23. Juli 2023 Budapest Ungarn 30. Juli 2023 Spa Belgien 27. August 2023 Zandvoort Niederlande 03. September 2023 Monza Italien 17. September 2023 Singapur Singapur 24. September 2023 Suzuka Japan 08. Oktober 2023 Losail Katar 22. Oktober 2023 Austin USA 29. Oktober 2023 Mexiko-Stadt Mexiko 05. November 2023 Sao Paulo Brasilien 18. November 2023 Las Vegas USA 26. November 2023 Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate